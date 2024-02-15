İbis, ‘Charlie’s Corner’ konseptini ibis İstanbul Şişli ile Türkiye'de hayata geçirdi

Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik’te bini aşkın oteli ile dünyanın önde gelen ağırlama grubu Accor'un ekonomi segmentindeki üyesi ibis İstanbul Şişli, kapılarını açıyor.

119 konuk odasına sahip ibis İstanbul Şişli’de Superior, Deluxe ve Süit olmak üzere üç farklı konaklama seçeneği bulunuyor. ibis İstanbul Şişli'nin içinde yer alan Charlie's Corner restoran, hem kapalı hem de açık alanı ve geniş menüsü ile konuklarını ağırlıyor. Otel, aynı zamanda 24 saat açık fitness salonu ve bir spa merkeziyle de konuklarını ağırlıyor.

"Otelimiz, İstanbul'un en canlı bölgesinde yer alıyor"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ibis İstanbul Şişli Genel Müdürü Adil Ceylan, "Konuklarımızın, otelimizde benzersiz bir deneyim yaşayacağına inancım tam. Ev konforunu şık ve modern bir estetikle başarılı bir şekilde bir araya getiren otelimiz, İstanbul'un en canlı bölgesinde yer alıyor. Otelimiz, keyifli bir konaklamanın bireysel ihtiyaçlara ve canlı mutfak kültürüne uygun bir hizmet konseptinin bir arada olduğu ideal bir işletme.” dedi.

Accor Premium, Orta ölçekli ve Ekonomi segmentlerinden sorumlu Orta Doğu, Afrika ve Türkiye COO'su Paul Stevens ise şunları kaydetti: "ibis İstanbul Şişli, konforu ve ulaşım kolaylığıyla öne çıkan bir otel. Yeni İstanbul Havalimanı'na da yakın bir konumda yer alan bu otel; kalite, uygun fiyat ve ulaşım kolaylığıyla erişilebilir seyahat deneyimlerinin önünü açıyor."