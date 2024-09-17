İbraş Kauçuk, otomotivdeki hibrit dönüşümde öne çıkacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Başlıca faaliyet alanı akışkan transfer sistemleri üretimi olan ve 1980 yılından bu yana hizmet veren İbraş Kauçuk, Bursa’daki 16 bin metrekarelik tesisinde otomotiv sanayine kauçuk, plastik ve metal malzemeler kullanarak akışkan transfer sistemleri üretiyor. İbraş Kauçuk Genel Müdürü İsmail Tatar, EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelerek elektrikli ve hibrit araçlarda yaşanan dönüşüm ve plastik kauçuk sektörüne etkilerini konuştu.

İbraş için 2018 yılının değişim ve dönüşümün başladığı yıl olduğunu vurgulayan Genel Müdür İsmail Tatar, “Bu yıl kadar büyüme hızımız çok yüksekti. 2018’den sonra büyüme hızımız ile değişim hızımızı dengeleme yoluna gittik. Satış sonrası yenileme pazarında etkiniz. Bu dönemde ana sanayilerde yaşanan gelişmeleri de izleyebileceğimiz adımlar attık. Türkiye’de ilk bin ihracatçı arasına girme hedefini koyduk. Ardından elektrikli araçları gündemimize aldık ve bu alanda yatırımlara başladık. Burada da hibrit araçlarda hem fosil yakıtlı araçlarda hem de elektrikli araçlarda olan akışkan transfer sistemleri üzerine odaklandık. Yatırım kararı aldık ve mühendislik plastiğine yönelik plastik ekstrüzyon alanına yatırım yaptık. TÜBİTAK ile yürüttüğümüz proje ile yeni bir alan açıldı. Gelinen noktada bu alanda önemli bir tedarikçi haline geldik” dedi.

Yenileme pazarında etkin

Üretimin yüzde 85’inden fazlasını otomotivde satış sonrası yenileme pazarına verdiklerini anlatan Tatar, ihracatın yüzde 60 oranını bulduğunu kaydetti. Bünyelerinde 10 bin adet farklı çeşit ürün bulunduğunu belirten İsmail Tatar, yüzde 70 binek, yüzde 30 ticari araçlara yönelik üretim yaptıklarını aktardı. Amerika’daki pazar payının artış kaydettiğine işaret eden Tatar, Cezayir’de de etkin olduklarını anlattı. Sürdürülebilirlik alanında da yatırım yaptıklarını bildiren Tatar, kullandıkları enerjinin yüzde 50’den fazlasını GES’ten elde ettiklerini ifade etti. Halihazırda yüzde 85 kauçuk, yüzde 15 plastik alanında üretim yaptıklarını dile getiren Tatar, plastik kullanımının otomotivde her geçen gün arttığını ifade etti.

İsmail Tatar, “Uzun vadede değişecek bir oran. Araçlarda hafifletme çalışmaları devam ederken araçlarda çok daha çevreci olan plastik parçaların oranları giderek artıyor. Süreç hızlı ilerlemiyor. Tüm dünyadaki stoklardaki parça değişiminin 2050’leri bulacağından bahsediliyor. Elektrikli araçlarda hala tam anlamıyla plastik ürüne geçilebilmiş değil. Hala plastik ve kauçuk kullanılıyor. Ayrıca, doğa dostu ürünler konusundaki Ar-Ge çalışmalarımızı ve ticarileştirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yeşil teknolojiye odaklanmış projeler üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.