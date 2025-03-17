  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. İDO, Sirkeci-Harem hattında sefer sayısını artırdı
Takip Et

İDO, Sirkeci-Harem hattında sefer sayısını artırdı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), her yıl milyonlarca yolcu ve aracı taşıdığı Sirkeci-Harem hattında, artan talebi karşılamak ve yolcularına daha hızlı hizmet sunmak amacıyla sefer sayılarını %15 oranında artırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İDO, Sirkeci-Harem hattında sefer sayısını artırdı
Takip Et

2024 yılında yaklaşık 2 milyon yolcu ve 1,5 milyon aracı güvenle taşıyan İDO, 2025 yılında da İstanbul trafiğini rahatlatmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

İstanbul'un en önemli ulaşım hatlarından biri olan Sirkeci-Harem, sadece iki kıtayı birbirine bağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yolcularına Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde keyifli bir yolculuk sunuyor. Trafikte saatlerce zaman kaybetmek yerine, bu hattı tercih edenler yalnızca 15 dakikada kıta değiştirme imkânına sahip oluyor.

Kış sezonunda sabah 06:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında kesintisiz hizmet sunan İDO, özellikle yoğun saatlerde İstanbul trafiğine etkili bir alternatif sağlamak ve bekleme sürelerini minimuma indirmek için sefer sayılarını artırdı. Yolcular, ekonomik ve konforlu bir yolculuk yaparken, şehir trafiğine de keyifli bir mola verme fırsatı yakalıyor.

Son dönemde alternatif ulaşım araçlarına yapılan zamlar, İstanbulluları daha ekonomik çözümler aramaya yönlendirirken, İDO'nun sunduğu "İDO Arabalı" uygulaması büyük ilgi görüyor. Gidiş-dönüş biletlerinde özel fiyat avantajı sunan bu uygulama, hattın cazibesini daha da artırıyor. Hem zamandan tasarruf etmek hem de uygun fiyatlarla kıta değiştirmek isteyen yolcular, İDO’nun avantajlarından yararlanarak İstanbul trafiğinin stresinden uzaklaşıyor.

 

Şirket Haberleri
Kolektif House, 10 senedir ilham veren bir ekosistem inşa ediyor
Kolektif House, 10 senedir ilham veren bir ekosistem inşa ediyor
Vaden Otomotiv 2025 yılını da büyümeyle geçirecek
Vaden Otomotiv 2025 yılını da büyümeyle geçirecek
Beko tasarımları iF Design 2025'te 6 ödülle taçlandırıldı
Beko tasarımları iF Design 2025'te 6 ödülle taçlandırıldı
Bayrampaşa depo alanını genişleten Metro Türkiye, operasyon kabiliyetini artırdı
Bayrampaşa depo alanını genişleten Metro Türkiye, operasyon kabiliyetini artırdı
VakıfBank, Recycle Kredi Kartı ile sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyor
VakıfBank, Recycle Kredi Kartı ile sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyor
Türk Prysmian CEO’su Mazzarella: Sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezine koyuyoruz
Türk Prysmian CEO’su Mazzarella: Sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezine koyuyoruz