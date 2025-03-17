İDO, Sirkeci-Harem hattında sefer sayısını artırdı

2024 yılında yaklaşık 2 milyon yolcu ve 1,5 milyon aracı güvenle taşıyan İDO, 2025 yılında da İstanbul trafiğini rahatlatmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

İstanbul'un en önemli ulaşım hatlarından biri olan Sirkeci-Harem, sadece iki kıtayı birbirine bağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yolcularına Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde keyifli bir yolculuk sunuyor. Trafikte saatlerce zaman kaybetmek yerine, bu hattı tercih edenler yalnızca 15 dakikada kıta değiştirme imkânına sahip oluyor.

Kış sezonunda sabah 06:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında kesintisiz hizmet sunan İDO, özellikle yoğun saatlerde İstanbul trafiğine etkili bir alternatif sağlamak ve bekleme sürelerini minimuma indirmek için sefer sayılarını artırdı. Yolcular, ekonomik ve konforlu bir yolculuk yaparken, şehir trafiğine de keyifli bir mola verme fırsatı yakalıyor.

Son dönemde alternatif ulaşım araçlarına yapılan zamlar, İstanbulluları daha ekonomik çözümler aramaya yönlendirirken, İDO'nun sunduğu "İDO Arabalı" uygulaması büyük ilgi görüyor. Gidiş-dönüş biletlerinde özel fiyat avantajı sunan bu uygulama, hattın cazibesini daha da artırıyor. Hem zamandan tasarruf etmek hem de uygun fiyatlarla kıta değiştirmek isteyen yolcular, İDO’nun avantajlarından yararlanarak İstanbul trafiğinin stresinden uzaklaşıyor.