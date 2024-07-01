IFC’den Coca-Cola İçecek’e 250 milyon dolarlık kredi

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ) ile Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Tacikistan ve Irak'taki üç iştiraki için toplam 250 milyon dolar tutarında, sürdürülebilirlikle bağlantılı dört kredi anlaşması imzaladı.

IFC'nin finansmanı, çok uluslu bir içecek üreticisi olan CCİ'nin, enerji ve su kullanımının azaltılması ve döngüsel ekonomi uygulamalarının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere, toplam dört ülkede sürdürülebilir üretim süreçlerini hayata geçirmesine destek olacak. IFC aynı zamanda CCİ'nin çalışan ve yönetici kadrosu ile Yönetim Kurulu'ndaki cinsiyet eşitsizliğini azaltmaya yönelik devam eden çalışmalarını da destekleyecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan CCİ Mali İşler Direktörü Erdi Kurşunoğlu, “Şirketimizin amacı tüketicilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplumumuz için bir değer yaratmaktır. Aynı zamanda sürdürülebilirlik girişimlerimiz sayesinde insanların yaşamlarını, toplulukları ve gezegenimizi de olumlu şekilde etkilemeyi hedefliyoruz. Bu anlaşma, CCİ'nin en hızlı büyüyen pazarlarından bazılarında, uzun vadeli genişleme planlarına ulaşması konusunda önemli bir aşamadır.” dedi.

IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer ise, konuya ilişkin şunları kaydetti: “CCİ ile olan işbirliğimiz sayesinde içecek sektörünün sürdürülebilirlikteki ilerleyişini hızlandıracak ve sektör uygulamalarını geliştirmesine yardımcı olacağız. Bu finansman, CCİ'nin sürdürülebilir üretim süreçlerini uygulamasını, cinsiyet eşitliğini teşvik etmesini ve istihdamının artmasını sağlayacak. Yatırım, proje ülkelerinin tedarik zinciri ile lojistik ve dağıtım sektörlerindeki büyümeyi teşvik etmek suretiyle, kapsayıcı ekonomik kalkınmayı geliştirme misyonumuzla uyuşmaktadır.”

Kadın çalışan sayısını artıracak

Yatırımın, şirketin dört ülkedeki tedarik zincirlerine doğrudan ve dolaylı yoldan yüksek istihdam sağlaması beklendiğinden, CCİ'nin büyüme çabalarının ekonomiler üzerinde önemli etkiler yaratacağı tahmin ediliyor. İklim finansmanı, geri dönüştürülebilir PET şişeleme kapasitelerinin artırılmasına, enerji verimli ekipmanlar, yenilenebilir enerji projeleri ve su tasarrufu önlemlerine yönelik finansmanın yüzde 60'ını oluşturuyor. Kadınların işgücüne katılımını ve özellikle de yönetici pozisyonundaki ve Yönetim Kurulu'ndaki kadınların sayısını artırmak CCİ'nin bir diğer hedefi. CCİ, 2030'a kadar işe yeni alınan ve yönetim seviyesinde görev alan kadın çalışan sayısını sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 40'a çıkarmayı taahhüt ediyor.