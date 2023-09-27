İGA'da üst düzey ayrılık

İGA'nın 5 yılı aşkın süredir CEO görevini yürüten Kadri Samsunlu ile yollar ayrıldı.

Üst yönetimdeki görev değişikliği kararına ilişkin yazılı açıklama yapan İGA, "2017 yılından bu yana İGA İstanbul Havalimanı’na başarıyla liderlik etmiş olan CEO’muz Sayın Kadri Samsunlu ile ortak şekilde yürüttüğümüz bir sürecin sonucunda yollarımızı ayırmaya karar verdiğimizi bildirmek isteriz. Kendisine İGA İstanbul Havalimanı’nın başarısına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’luk görevine, şirketin CFO’su Sayın Selahattin Bilgen'in vekaleten atandığı bildirildi.

Açıklamada, "İGA İstanbul Havalimanı olarak “küresel aktarma merkezi” konumumuzu her geçen gün güçlendirecek ve Türkiye’nin geleceği için değer üretmeye devam edeceğiz" denildi.