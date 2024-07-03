İnci Holding / Tunçkanat: 2030'a kadar tüm fabrikalarımızı akıllı dijital fabrikalara dönüştüreceğiz

İnci Holding Teknoloji Direktörü Mehmet Tunçkanat, dijital dönüşüme ilişkin performanslarını anlattı. Gazetemiz kanalıyla aktardıkları, İnci Holding’in uzun bir sürece yayılan bu dönüşümdeki parlak vizyonunu, örnek teşkil edecek yönleri içeriyor. “İnci Holding olarak dijital dönüşüm süreçlerimizi 2000’li yıllarda başlattık. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı dijitalleşme fonksiyonları ile birleştirerek ‘Yeni Nesiller İçin’ mottomuz ve sürdürülebilirlik önceliklerimiz kapsamında çalışıyoruz" diyen Mehmet Tunçkanat sorularımızı şöyle yanıtladı:

İçinde bulunduğumuz, aslında büyük bir değişim ve dönüşüm dönemi… Siz bunu başaran önemli şirketlerdensiniz… Öncelikle, siz bu değişim ve dönüşüm dönemi içinde, kendi dönüşüm ve değişim stratejinizi nasıl belirliyorsunuz?

Dijital dönüşüm sürecinde, şirketimizin güçlü yönlerini ve piyasadaki fırsatları birleştirerek kendimizi ileriye taşımayı hedefliyoruz. Mevcut durumumuzu analiz edip stratejik yol haritamızı belirliyoruz. Bu analiz, güçlü ve zayıf yönlerimizi fırsatlar ve tehditlerle eşleştirerek çeşitli planlar yapmamızı sağlıyor. Müşteri ihtiyaçlarını ve pazar eğilimlerini dikkatle analiz ederek başlıyoruz. Teknolojinin işimizi yeniden şekillendiren ve müşteri deneyimini zenginleştiren hızlandırıcı etkisini çok önemsiyoruz. Stratejimizi belirlerken, şirketimizin temel değerlerini ve uzun vadeli hedefl erini göz önünde bulunduruyoruz.

Dönüşümü okumaktan, kendi stratejinize bunu adapte etme biçiminden bahseder misiniz?

Dijital dönüşüm, sürekli gelişmeyi gerektiren bir süreç ve bu bağlamda iş süreçlerimizi ve teknolojik alt yapıyı düzenli olarak gözden geçirerek geliştiriyoruz. İş süreçlerimizin standartlaşması ve şirketlerimiz arasındaki bütünleşik veri için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemi gibi güçlü araçlar kullanıyoruz. Bu verilere dayalı karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla İş Zekası Raporları oluşturuyoruz. Aynı zamanda, dokümanlarımızı ve kayıtlarımızı dijital bir arşivleme sistemiyle saklayarak kurumsal hafızanın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. Veri güvenliği konusunda da gerekli tüm tedbirleri alıyor, iç iletişimi kolaylaştırmak içinse dijital iletişim araçları ve iş birliği platformlarından faydalanıyoruz. Belgelerin paylaşımı, toplantıların düzenlenmesi ve iletişimin hızlandırılması amacıyla tüm dijital araçlarımızı çalışanlarımıza etkili bir şekilde kullanma konusunda bilinçlendirme ve eğitim programları düzenliyoruz. Bu hem zaman tasarrufu hem de hata oranlarının azalması anlamına geliyor.

“Yeni nesiller için çalışıyoruz"

Sürdürülebilirlik belki de tüm bu konuların çatısında yer alıyor? Değişim ve dönüşümde bu konuyu nasıl konumlandırıyorsunuz?

İnci Holding olarak dijital dönüşümün bir parçası olmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı dijitalleşme fonksiyonları ile birleştirerek ‘Yeni Nesiller İçin’ mottomuz ve sürdürülebilirlik önceliklerimiz kapsamında çalışıyoruz. Yeni oluşturduğumuz “Sürdürülebilirlik Veri Girişi ve Raporlama Sistemi” ile Holding konsolide ve grup şirketleri kritik başarı göstergelerinin takip edilebilmesini ve yıllık bazda ekonomik, sosyal ve çevresel verilerinin tek bir alanda derlenerek karşılaştırılmasını, aynı zamanda uzun vadeli bir veri bankası oluşturulmasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda Holding Konsolide ve Şirket Verilerine ait toplanan verilerin gösterge panellerinde görselleştirilmesi ve grafiksel olarak takip ve analiz edilebilmesine imkan sağlıyoruz. Böylece hızlı, sistematik ve en önemlisi sürdürülebilir bir altyapı ile; konsolide ve grup şirketlere yol haritası belirlemeleri adına sınırsız bir veri bankası sunuyoruz.

Dijital Atlas Gelişim Yolculuğu

İnsan değişiyor, teknoloji değişiyor, iklim değişiyor pek çok şey birlikte değişiyor… O zaman bunları yönetmek için nereden başladınız?

Çalışanlarımızın dijital becerilerini geliştirmeye ve yenilikçi fikirlerini desteklemeye büyük önem veriyoruz. Bu sayede hem iç hem de dış müşterilerimize değer katıyor ve sürdürülebilir bir büyüme sağlıyoruz. Bu doğrultuda İnsan Kaynakları ile ortak olarak ‘’Dijital Atlas’’ adını verdiğimiz bir proje gerçekleştirdik. Dijital Atlas ile İnci Holding çalışanlarının iş süreçlerinde kullanılan araçlara dair kullanıcı alışkanlarını, yapay zeka destekli uygulamaları günlük hayatlarında ve iş hayatlarında nasıl kullandıklarını inceledik. Kendi dijital personamızı belirledik ve buna ‘’Dijital Yolcu’’ adını verdik. Yaptığımız ihtiyaç analizi doğrultusunda 3 modülden oluşan ‘’Dijital Atlas Gelişim Yolculuğu’’ nu hayata geçirdik. Bu gelişim programıyla amacımız çalışanlarımızın iş süreçlerinde yapay zeka ile ortak iş yapma-üretme becerilerini geliştirmek, şirket içerisinde kullanmayı planladığımız yeni yapay zeka programı içinde işgücümüzü hazır hale getirmek.

Üretim teknolojileri, tüketici talepleri, dünyanın gerektirdikleri… Bu unsurlar içinde değerlendirirsek, olmazsa olmazlarınız ne oldu bu süreçte…

Biz kurumsal yönetime ve sürdürülebilir büyüme prensiplerine inanan bir firmayız. Bu nedenle olmazsa olmazlarımızdan biri dijital dönüşüm. Bu dönüşümü mümkün kılan ise kuruluşumuzdan bugüne kültürümüzde olan inovasyon tutkumuz ve girişimci ruhumuzdur. Her iki yetkinliğimiz de bize gidilmemiş yollarda yürüme cesareti veriyor.

Bu noktada başarıya götüren önemli dönüm noktaları neler oldu?

İnci Holding olarak dijital dönüşüm süreçlerimizi 2000’li yıllarda başlattık. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı dijitalleşme fonksiyonları ile birleştirerek ‘Yeni Nesiller İçin’ mottomuz ve sürdürülebilirlik önceliklerimiz kapsamında çalışıyoruz. Maxion İnci Jant Grubumuzda dijital dönüşüm çalışmalarımız ile sistemlerimizi, birbiriyle konuşabilir birbirlerini yönetebilir ve birbirlerine öğretebilir hale getiriyoruz. Veriyi uçtan uca takip ederek ve kalitesinden emin olarak yapay zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenme ile bu verileri anlamlandırıyor ve süreçlerimizi bu verilere göre yönetiyoruz. 2030 yılına kadar tüm fabrikalarımızı akıllı dijital fabrikalara dönüştüreceğiz.

İnsan kaynağını değiştirmekten de bahsedebilir misiniz? Düşünce biçimlerini ve kadroları buna adapte etmeyi nasıl başardınız?

İnsan Kaynakları süreçlerimizin uçtan uca mobil hale getirilmesi bu dönemde hızlandı. Pandeminin de körüklediği uzaktan çalışma modellerine yönelik değişim isteği ile amacımız tüm süreçlerin ayrı sistemlerle takip edildiği yapıdan bütünleşik tek bir mobil uygulamaya geçiş yapmaktı. Mobil İK platformu, insan kaynakları yönetimine bütüncül bir yaklaşım getiren yazılımı ile dijitalleşen süreçlerimizi tek elden yürütmemizi ve zamandan tasarruf etmemizi sağlayarak, değer yaratan işlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Örneğin, bu yazılım ile tamamen dijital ortamdan tek arayüzle raporlama ve özlük takibi yapabilme imkanına sahip olduk. Ayrıca, dijitalleşme yolunda attığımız bu adım sayesinde, kağıt kullanımını gerektiren 6 sürecimizi uygulamaya taşıyarak yılda 24.000 adet kağıt kullanımını azaltma şansı yakaladık. Çalışma arkadaşlarımızın da gelişim ihtiyaçlarını İnci Akademi’nin Dijital Öğrenme Platformu üzerinden gerçekleştiriyoruz. Uçtan Uca Dijital Öğrenme Sistemlerimiz ve OKR takiplerimizi yaptığımız sürekli performans yönetim süreçleri için “SüPer İnci” uygulamasını devreye aldık. Tüm bu uygulamaların kullanımı elbette yeni nesil yetkinlikleri gerektiriyor. Dijital okur yazarlık kadar, odaklanma becerisini de çok önemsiyoruz ve İnci Akademi’nin bütünsel gelişim planlarında davranış modelimizi destekleyecek şekilde bu konuları öne çıkarıyoruz.

Değişimi yakalamak biraz da inovasyondan geçiyor? Yaratıcı, yenilikçi olmak… Burada öncülüğü oluşturmayı nasıl başardınız?

Nasıl bir yöntem izledinizizliyorsunuz… Girişim ekosistemini yakından takip ediyor ve start-up’larla iş birlikleri kurarak inovasyon yolculuğumuza güç katıyoruz. Yenilikçi teknolojileri takip etmek için oldukça önemsediğimiz bu başlıkta girişimlere yatırım yapmak, hızlandırma programlarına katılmak, mentorluk ve danışmanlık sağlamak ve en önemlisi “Açık İnovasyon” uygulamak burada attığımız adımlardan bazıları. İnci Holding olarak, 2022 yılında teknoloji firmaları ile İnci Holding ve ağındaki tüm profesyonelleri bir araya getiren İnci Radar açık inovasyon programını başlattık. Program, Holding grup şirketlerimizin ve paydaşlarının, ihtiyaç ve beklentilerine yönelik girişimcilerle iş birliği içinde çalışabileceği ortak bir kültür oluşturarak, inovasyon konusunda stratejik iş birliklerine imkân sunuyor. İnci Radar, ağ oluşturma, mentorlukdanışmanlık ve doğrudan yatırım fırsatı olmak üzere oluşturduğu 3 modüllü kapsayıcı yapısı ile mobilite, enerji, endüstri 4.0, lojistik alanlarında endüstriye çözüm sunacak teknoloji şirketlerinin büyümelerine destek veriyor.

Değişim-dönüşüm öyküsünü sürekli kılmak ve yenilemek gerekiyor. Bunun için gelecek stratejilerini nasıl oluşturuyorsunuz?

Stratejilerimizi oluştururken, şirket içindeki ve dışındaki tüm paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz. Bu hem iç hem de dış müşterilerimizin geri bildirimlerini almak hem de dönüşümü sürekli kılmak için önemli.. Teknoloji ve Endüstri 4.0’ı odağımıza alarak, İnci Holding’in teknoloji vizyonuyla piyasadaki kurumsal etkimizi güçlendiriyor ve ana faaliyet alanlarımıza sinerji potansiyeli yaratacak yatırımlar yapıyoruz. Bu dönüşümde, Vinci girişim sermayesi şirketimizin start-up yatırımları aracılığıyla mobilite ve otomotiv, lojistik ve üretim teknolojileri alanında tanıdığımız yeni yıkıcı teknolojileri de takip ediyoruz. Operasyonel verimliliği artırmak için yapay zekâ çözümleri geliştiriyoruz. Süreç otomasyonu bunlardan biri; robotik süreç otomasyonu ile rutin ve tekrar eden işlemleri otomatikleştirerek, çalışanlarımızın daha stratejik görevlere odaklanmalarını sağlıyoruz. Bu stratejik yaklaşımlarla, şirketimizin sürdürülebilir değer artışını ve rekabet gücünü destekliyoruz. Dijital dönüşüm yolculuğumuzda, bu stratejileri uygulayarak sektördeki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.