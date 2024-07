Turkcell/Ali Taha Koç: Veri merkezi ve siber güvenlik en önemli gündemimiz

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, veriye merkezlerine yatırım yaptıklarını ama bununla birlikte veri saklanmaya başlandığında siber güvenliğin de en önemli gündem oluşturduğunu söyledi. "Siber güvenliği her müşterimize sunmak için, bu sektöre yönelik Turkcell'in yeni bir çalışması var" diyen Ali Taha Koç bunu şöyle aktardı: “Yatırım anlamında hep 5G’ye hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Hem de aynı zamanda veri merkezi yanında siber güvenlik de bizim için en önemli konuların başında geliyor. Çünkü bu kadar veriyi yönetirken sadece onu saklamak değil, aynı zamanda onu korumak da önemli bir konu haline geliyor. Özellikle bu bağlamda baktığınız zaman bunun Türkiye’de çok bakir bir alan olduğunu görüyoruz. Çok hızlı uyum sağlıyoruz, teknolojiyi çok hızlı kullanıyoruz. Ama bunun güvenliği konusunda çok geriden geliyoruz. Herkes sosyal medya kullanıyor ama çift doğrulamalı hesap sayısı kullanıma göre çok düşük kalıyor. Herkes bana bir şey olmaz diyor. Dijital dünyada her an her şey olabilir mantığına evrilmemiz lazım. Bu farkındalığı yaratmak için Turkcell yoğun çalışmalar yapıyor. Turkcell çalıştığı herkese siber güvenlik hizmeti sunuyor. Fakat bu farkındalık oluşmadan bu hizmeti verdiğiniz zaman o hizmetin değerini çok anlamıyor. Bundan yararlananlar, daha önce başından kötü deneyimler geçmiş olanlar. Artık bağlantının yanında sizin bir siber güvenlik hizmeti almanız gerektiğini oturtmamız gerekiyor. Evinize bir kapı kilidi ya da bir güvenlik önlemi koyuyorsunuz. Bizim size verdiğimiz alt yapı sizi bir dijital eve sokuyor. Bu dijital evinizi kimse korumuyor. Bununla bankaya giriyorsunuz, mesajlaşıyorsunuz, maillerinizi buradan kontrol ediyorsunuz. Dijital hayatınızın evi, merkezi orası… Dijital Evi’nizi korumanız gerekiyor. Siber güvenliği her müşterimize sunmak için, bu sektöre yönelik Turkcell'in yeni bir çalışması var”.

En çok 'hack'lenen basit kameralar

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç siber güvenlik ile ilgili kritik örnekler veriyor: “Türkiye’de en fazla hack’lenen şey ucuz satılan bebek kameraları… Sizin için en değerli şey çocuğunuz oysa… Gidip bir online marketten bir kamera alıyorsunuz, sonra onun şifresini belki değiştirmiyorsunuz. Uzaktan biri bağlanabiliyor, bunlar çok tehlikeli… Bu cep telefonunda da olabilir. Siber güvenlik’te Türkiye’nin gideceği çok yol var. O yüzden kaliteli veri merkezi çok önemli… Su basan, elektriği kesilen veri merkezlerini biz veri merkezi olarak kabul etmiyoruz. Bunlar merdiven altında kalan veri merkezleri… Tabii kalite yükselince fiyatlar da artıyor. Piyasada en büyük biziz, yüzde 30-40 pazar payımız var. Fiyatlara göre ucuz hizmete giden oluyor ama hizmetin kalitesi açısından da bir farkındalık oluşması gerekiyor. Veriyi korumanın çok kritik ve değerli olduğunu anlamamız gerekiyor. Turkcell'de LifeBox var örneğin bizim orada önemli güvenlik alt yapılarımız var. Bir de verinin uluslararası uygulamalarla dışarıya çıkma ihtimali de var. Bundan dolayı veri merkezi ve siber güvenlik bizim en önem verdiğimiz iki alan. Esas işimiz olan iletişimin yanı sıra bu 2 alanda da önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’ye 5G de gelince bu alandaki en iyi alt yapıyı vatandaşlarımıza sunacağız. Türkiye’nin en hızlı ve en kaliteli alt yapısını nasıl Turkcell sunuyorsa 5.5G’de biz olacağız diyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz”.

“Veriyi her yönüyle koruyacağız”

Ali Taha Koç, veri merkezlerinin çok yönlü şekilde korumak gerektiğini söylüyor. Sadece siber güvenlik değil, binadan giriş çıkışlara kadar her türlü veri korumasının önemli olduğunu söylüyor: “Bugün, veri merkezlerimizde Turkcell dışında yaklaşık 4 bin yerli ve yabancı şirket ve kuruma bulut ve veri barındırma hizmeti veriyoruz. Ülkemizi dünyanın en önde gelen veri ve bulut teknolojileri üssü haline getirme amacımız doğrultusunda 2021'de Avrupa Veri Merkezi’ni açtık. Avrupa Veri Merkezi’yle birlikte bu alanda bugüne kadar yaptığımız yatırımlar 2,5 milyar TL’yi aştı. Güvenilirliği uluslararası sertifikalarla kanıtlanmış Turkcell veri merkezlerinde sunduğumuz ihtiyaca uygun çözümler ile kurumlar ve şirketler IT altyapılarını güvenle saklayabiliyor. Verinin üretilmesinden depolanmasına, kurumsal entegrasyonundan veri güvenliğine kadar uçtan uca hizmet sunuyoruz. Ülkemizdeki bireylerin ve kurumların yanı sıra birçok global şirket de veri merkezi eksenli hizmetlerimizi ve bulut çözümlerimizi kullanıyor. Gebze, İzmir, Temelli ve Avrupa olmak üzere 4 yeni nesil veri merkezimiz var. Aklınıza gelen pek çok banka, e-ticaret siteleri, enerji şirketleri, alternatif operatörler bizim müşterimiz. Tier-3 tasarım, tesis ve operasyonel sürdürülebilirlik alanlarında uluslararası sertifikalara sahip ilk şirketiz. Bu çok değerli. Üç başlıkta da bu seviyede olmak herkesin sağlayamayacağı bir başarı. Ayrıca 9 şiddetine dayanıklı yapılar inşa ettik. Verilerimizi sadece siber tehditlere karşı değil, doğal afetlere karşı da koruyoruz. Benzer şekilde 30 yıldır olduğu gibi bundan sonraki dönemde de iletişim ve teknoloji imkânlarıyla Türkiye’nin verisini korumak ve Türkiye’yi dijitalleştirmek için çalışacağız”.

“Kesintisizlik yanında güvenli bağlantı önemli”

Milyonlarca insan gibi yüzbinlerce şirket de Turkcell’in güçlü altyapısı ve teknolojisiyle çalışıyor. Türkiye’nin dijital yolculuğunda iz bırakan tarihimize baktığımızda gururla görüyoruz ki; teknolojinin olduğu her yerde Turkcell var, her şey Turkcell’le çalışıyor, Turkcell herkesle çalışıyor. Turkcell, Türkiye’nin dijital dönüşümünün lokomotifi. Bizim için teknolojinin ve dijital dönüşümün en büyük faydası hem insan refahını artırmak hem de hayatı kolaylaştırmak. Bunun için de öncelikle dijital okur yazarlığı daha da yaygınlaştıracağız. Bu noktada siber güvenlik, bizim için olmazsa olmaz bir odak. Teknoloji şirketi yetkinliğimize bütünleşmiş şekilde siber güvenlik ve bilgi güvenliği tecrübelerimizi de hem kurumsal hem bireysel müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu alanda geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle müşterilerimizin artan taleplerine çözümler geliştiriyoruz. Siber ortamda ortaya çıkan tehditleri belirliyor, muhtemel saldırı ve olayların etkilerinin azaltılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler geliştirerek, ilgili aktörlerle paylaşılması için ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri yapıyoruz. Vatandaşlarımıza teknolojinin imkânlarıyla sadece kesintisiz bağlantı değil, aynı zamanda güvenli bağlantı sağlamaya devam edeceğiz. Verinin güvenliği bizim için artık en az sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve öncelikli.