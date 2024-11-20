İş Bankası ve Bakiyem iş birliğiyle KOBİ'lerin tahsilat süreci uçtan uca dijitalleşiyor

İş Bankası, ödeme çözümü sağlayıcısı Bakiyem’le yaptığı iş birliğiyle KOBİ’lerin bütün online ödeme süreçlerini uçtan uca dijitalleştiriyor. Anlaşmayla Bakiyem’in yenilikçi ürünü “Saha Bakiyem”e İş Bankası’nın KOBİ’lerin dijitalleşme ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetleri tek bir çatı altında topladığı DijiKolay platformu üzerinden başvuran işletmeler; bayi tahsilatı, satış işleminin dijitalleştirilmesi, alt bayilerinin dijitalleştirilmesi, finans ve muhasebe raporlarının çıkarılması gibi işlemlere 1 yıl boyunca ücretsiz ulaşabiliyor. Saha Bakiyem’in tek bir platform üzerinden sunduğu ödeme çözümleriyle KOBİ’ler hem iş süreçlerini optimize ediyor hem de bayi ilişkilerini güçlendiriyor.

12 ay taksit imkanı

Saha Bakiyem çözümüyle satış ekipleri tahsilat portalına giriş yaptığında, online saha satış yönetimi sayesinde atanan bayi ve müşterilere ait fiyat, promosyon gibi seçenekleri görüntüleyebiliyor. Bayiler, müşterileri yanlarında olmasa bile SMS veya e-posta üzerinden ödeme alabiliyor. Sistem otomatik cari hesap ve ekstre aktarımı sağlıyor. Ödeme işlemleri şirketlerin muhasebe programına hiçbir ek işlem yapmaya gerek kalmadan entegre oluyor. Tüm banka sanal posları ve 8 ödeme kuruluşuyla entegre çalışan Saha Bakiyem sayesinde bütün banka kredi kartlarından 12 aya varan taksit seçenekleriyle tahsilat yapılabiliyor.

200 bin TL'ye kadar tasarruf

Yapılan iş birliğiyle DijiKolay müşterilerinin 8 ödeme kuruluşu ve 12 bankanın sanal POS'unu tek ekrandan kullanabileceğine dikkat çeken Bakiyem Ödeme Çözümleri CEO’su Umut Yalçın şunları söyledi:

“Normalde KOBİ’ler bu hizmeti yıllık 50 ila 200 bin TL arasında bir maliyetle bizden alabiliyor. Yaptığımız anlaşmayla bu hizmeti 1 yıl ücretsiz kullanabilecek. Bakiyem olarak en önemli hedefimiz Türkiye’deki KOBİ’lerin ve büyük ölçekli şirketlerin herhangi bir yatırım gereksinimi duymadan satış ve finans birimlerinin dijitalleşmesini sağlamak. İş Bankası ile olan iş birliğimiz bu imkanı sağlayarak işletmelerin masraflarını azaltıp, gelirlerini artıracak.”