İş Bankası’nda ‘vakıf’ hisse aldı
İş Bankası Vakfı, 5,75 milyon TL nominal değerli İş Bankası alış işlemi gerçekleştirdi.
Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Sandığı Vakfı, Türkiye İş Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,14-13,25 TL fiyat aralığından 5.750.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "19.12.2024 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,14-13,25 TL fiyat aralığından 5.750.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Türkiye İş Bankası A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 19.12.2024 tarihi itibarıyla yüzde 38,425 sınırına ulaşmıştır" denildi.