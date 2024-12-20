  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. İş Bankası’nda ‘vakıf’ hisse aldı
Takip Et

İş Bankası’nda ‘vakıf’ hisse aldı

İş Bankası Vakfı, 5,75 milyon TL nominal değerli İş Bankası alış işlemi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İş Bankası’nda ‘vakıf’ hisse aldı
Takip Et

Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Sandığı Vakfı, Türkiye İş Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,14-13,25 TL fiyat aralığından 5.750.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "19.12.2024 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,14-13,25 TL fiyat aralığından 5.750.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Türkiye İş Bankası A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 19.12.2024 tarihi itibarıyla yüzde 38,425 sınırına ulaşmıştır" denildi.

İş Bankası, Şişecam'daki payını artırdıİş Bankası, Şişecam'daki payını artırdıŞirket Haberleri

 

İş Bankası GençBizzTech Projesi’nde başvuru için son günler!İş Bankası GençBizzTech Projesi’nde başvuru için son günler!Şirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Teknolojik yatırımlarla büyüyen Küpeliler, tutkal fabrikası kuracak
Teknolojik yatırımlarla büyüyen Küpeliler, tutkal fabrikası kuracak
Sivriler Grup, yeni nesil konut projeleriyle büyüyor
Sivriler Grup, yeni nesil konut projeleriyle büyüyor
Galataport’ta bankaların devir işlemleri tamamladı
Galataport’ta bankaların devir işlemleri tamamladı
Aryap İnşaat, güvenli ve yenilikçi projelerle büyümeye devam ediyor
Aryap İnşaat, güvenli ve yenilikçi projelerle büyümeye devam ediyor
Aroma konkordato ilan etti
Aroma konkordato ilan etti
Selka Hazır Beton’dan üç boyutlu teknoloji ile beton devrimi
Selka Hazır Beton’dan üç boyutlu teknoloji ile beton devrimi