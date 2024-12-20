İş Bankası’nda ‘vakıf’ hisse aldı

Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Sandığı Vakfı, Türkiye İş Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,14-13,25 TL fiyat aralığından 5.750.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "19.12.2024 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,14-13,25 TL fiyat aralığından 5.750.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Türkiye İş Bankası A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 19.12.2024 tarihi itibarıyla yüzde 38,425 sınırına ulaşmıştır" denildi.