İş Bankası’ndan yapay zekâ girişimlerine yatırım

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, gelişen teknolojilerle birlikte yapay zekâ uygulamaları tüm dünyada, sağlık, eğitim, ulaşım, finans, tarım gibi pek çok sektörde gittikçe daha fazla kullanılır hale geldi.

Beraberinde getirdiği köklü değişikliklerle "yeni bir çağ"ın başlangıcı olarak değerlendirilen, kurumlar ve şirketler açısından verimliliği artırma, karar alma süreçlerini optimize etme ve yeni olanaklar yaratma potansiyeli taşıyan yapay zekâ teknolojileri, girişimcilik ekosisteminin de vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Teknoloji alanında önemli yatırımlar yapan ve girişimcilik ekosistemini tamamlayıcı olarak gören İş Bankası Grubu’nun hayata geçirdiği 100. Yıl Girişim Sermayesi, yine Banka bünyesinde faaliyet gösteren Yapay Zekâ Fabrikası Programı kapsamında 2023 yılında 23 girişime yönelik yatırım kararı aldı.

Yapay Zekâ Fabrikası’na kabul alan girişimler, kohort olarak adlandırılan jüri değerlendirmelerinde yaptıkları sunumlar ve seçim komitesi değerlendirmesi doğrultusunda seçildi ve 100. Yıl Girişim Sermayesi vasıtasıyla 100 bin dolar yatırım almaya hak kazandı.

Yenilikçi fikir, güçlü iş modeli ve etik değerler

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Yeni Nesil Girişimcilik Başkanı Barış Karakullukçu, yenilikçi fikirleriyle dünyayı şekillendirme potansiyeline sahip girişimlerde aradıkları temel özelliklerin yenilikçi fikir, güçlü iş modeli, iyi bir ekip ve büyüme potansiyeli olduğunu belirtti.

Ayrıca insanı ve sürdürülebilirliği odağına alan bir yaklaşımı ve etik değerlere sahip olmayı da çok önemsediklerini vurgulayan Karakullukçu, Yapay Zekâ Fabrikası Programı’nda yapay zekâyı etkin olarak kullanan, seçtikleri alanda kendi teknolojilerini geliştiren ve en önemlisi de bu teknolojilerle var olan önemli bir probleme çözüm bulan girişimleri desteklediklerini aktardı.

Fabrikada girişimlere terzi usulü destek

Karakullukçu, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, etik ve sorumlu bankacılık değerleriyle uyumlu şekilde, yapay zekâ alanındaki geliştirme projeleri ve yatırımları aracılığıyla inovasyonun lideri olmayı hedeflediklerini belirterek, bu süreçte topluma ve çevreye duyarlı bir yaklaşım benimseyerek katma değer yaratmayı amaçladıklarını ifade etti.

Karakullukçu, "Bu sayede ülkemizde nitelikli iş gücünün ve refah seviyesinin artmasına da katkıda bulunacağız. Yapay Zekâ Fabrikası Programı’nda girişimlere terzi usulü, tam olarak hangi noktada ihtiyacı varsa o noktada destek sunuyoruz. Finansal kaynak açısından olabildiği gibi teknolojik altyapı, ofis, mentorluk, rehberlik, sektörel uzmanlık veya yurt dışında büyüme stratejilerine yönelik farklı alanlarda ihtiyaçları olabiliyor. Biz de ihtiyaçlar paralelinde çalışmalarımızı 360 derecelik bir yaklaşımla uçtan uca olacak bir biçimde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.