İskefe Holding'den Mısır'da jelatin yatırımı

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Samir, Türk şirketi İskefe Holding'in jelatin üretimi için 46 milyon dolarlık yatırım yapacağını ve Kahire'nin Rubiki deri kentindeki üç üretim biriminin rehabilite edilmesi için de 6 milyon dolarlık bir bütçe ayrılacağını duyurdu.

Bakan Samir ayrıca, Mısır'ın yabancı yatırımcılara yönelik desteğini ve misafirperverliğini göstermek amacıyla Kahire'yi ziyaret eden heyet ile görüştü. İskefe heyeti ise, şirketin Mısır projelerinin yerel deri ürünleri talebini karşılamayı ve ihracat fazlası üretmeyi hedeflediğini belirtti.