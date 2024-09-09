İskenderunlu depremzede çocuklara okul olan Lifeship Rauf Bey Akademi’de ilk ders zili çaldı

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Karadeniz Holding tarafından bölgeye gönderilen iki yüzer yaşam kentinden biri olan Karadeniz Rauf Bey Lifeship’te 2024-2025 eğitim ve öğretim hayatı başladı. Karadeniz Holding ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde 2023 yılı boyunca, 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için yatılı bir akademiye dönüştürülen Rauf Bey Lifeship; 2023 yılı Eylül ayından itibaren depremde binası ve yatakhanesi ağır hasar gören Osman Ötken Anadolu Lisesi olarak görev yapıyor. 2024-2025 döneminde Rauf Bey Akademi, 523 öğrenciye ev sahipliği yapacak.

Karadeniz Holding, öğrencilere burs desteğini sürdürüyor

Deprem sonrası lise ve üniversite sınavlarına hazırlık için gerekli eğitim alanının yanı sıra derslik, yatakhane, etüt odası, kütüphane ve dinlenme alanlarıyla donatılarak öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bir yaşam alanına dönüştürülen "yüzer okulda" profesyonel eğitmenler eşliğinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler, sınavda önemli başarılara imza attı. Sınavın ardından tercih yapan öğrencilerden 36’sı Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Hatay-Antakya Osman Ötken Anadolu Lisesi olarak eğitim verecek olan Rauf Bey Lifeship, yine birçok lise öğrencisinin üniversiteye girme hayaline katkı sağlayacak. Depremin ardından bölgedeki yeniden yapılanma sürecinde sürdürülebilir desteğine devam eden Karadeniz Holding, akademide öğrenim gören öğrencilere eğitim hayatları boyunca karşılıksız burs desteği de sağlayacak.

Çok amaçlı yaşam gemisi

Tek Dünya Karadeniz Vakfı tarafından olası İstanbul depremi için 5 yıl önce hazırlanan, tüm hava koşullarında ve dünyanın her yerinde faaliyet gösterebilecek şekilde tasarlanan gemide 1.200 kişilik yatakhane, 1.500’den fazla öğrenci kapasiteli 23 derslik ve laboratuvarın yanı sıra kütüphane, sinema salonu ve bir tedavi merkezi de bulunuyor.

Karadeniz Holding, depremin hemen ardından Hatay’daki depremzedelere güvenli bir yaşam alanı sağlamak için Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan gemisini seferber etmiş; acil durumlarda 2 bin kişiyi misafir edebilecek geminin kapasitesi misafirlere sürdürülebilir bir yaşam alanı sağlamak amacıyla 1.200 kişiyle sınırlı tutulmuştu. Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan, bugüne dek 12.000’den fazla kişiyi misafir etti. Felaketin boyutu anlaşıldıktan hemen sonra, ikinci Lifeship’in hazırlıklarına başlanmış ve 1.500 öğrenciye yatılı okul imkânı sağlama kapasitesine sahip Karadeniz Lifeship Rauf Bey gemisi bölgeye gönderilmişti. Bugüne kadar gemide 1.420 öğrenci kesintisiz bir şekilde eğitim hayatlarına devam etti.