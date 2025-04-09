İstanbul Havalimanı İK’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selda Seçkinler Oba oldu

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’nin bünyesindeki İnsan Kaynakları departmanının başına Selda Seçkinler Oba getirildi.

Selda Seçkinler Oba kimdir?

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Selda Seçkinler Oba’nın 07 Nisan 2025 tarihi itibarıyla İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığı ifade edildi. Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen’e raporlama yapacağı belirtilen Seçkinler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi lisans derecesinin ardından Koç Üniversitesi EMBA programından mezun oldu.

2012 yılında Koç Üniversitesi EMBA programını tamamlayan Seçkinler, 1998 yılında İngiltere’de Loughborough Üniversitesi’nde “İşletmelerde Verimlilik”, 2005-2007 yılları arasında ise Academy of Executive Coaching Enstitüsü’nde “Executive Coaching” programlarına katıldı.

Çalışma hayatına 1993 yılında bankacılık sektöründe başlayan Selda Seçkinler Oba, Aksa Akrilik Kimya ve Kibar Holding’de İnsan Kaynakları alanında üst düzey yöneticilik sorumluluklarını üstlendikten sonra 2016 yılından bu yana Kale Grubu’nda İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı.