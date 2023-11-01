İstanbul Sapphire AVM kapanıyor, yerine ofis geliyor

Borçlarına karşılık Kiler Holding tarafından 2019’da 100 milyon dolara Halkbank’a satılan, 2021’de ise 48 milyon dolara yine Kiler Holding tarafından geri alınması nedeni ile tartışmalara konu olan Sapphire AVM kapanıyor. Kapanan mağazaların yerini ise ofisler alıyor.

Son dönemde konuşulanlara göre AVM’yi ofise dönüştürmek isteyen Kiler Holding’in baskısına dayanamayan markalar bir bir kepenk kapatmış. Geriye sadece Tiff any mağazası kalmış. Verilen bilgiye göre yıl sonuna kadar bu marka da kapatacak ve yeni yıl ile birlikte Sapphire’in AVM kısmı da ofis olarak hizmet vermeye başlayacak.

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından 250 milyon dolar yatırımla 2011’de hayata geçirilen ve o dönem 261 metre anten yüksekliğiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binası olan yapı, seyir terası, çarşı ve rezidanstan oluşuyordu.

İstanbul Sapphire AVM’de 173 bağımsız bölümün yanı sıra 200’ün üzerinde mağaza ve 4 katlı bir otopark yer alıyordu. Ancak verilen bilgilere göre bu yılın başından bu yana AVM’de klimalar, asansörler, yürüyen merdivenler hatta tuvaletler bile çalışmıyor. Havalandırmanın da çalıştırılmadığı AVM’de müşteri çekemeyen ya da işçi çalıştırmakta güçlük çeken firmalar da bir bir kapatmak zorunda kalıyordu.

Hatta bazı markaların AVM yönetimi ile mahkemelik olduğu da konuşuluyor. Birçok şikayet sitelerine de konu olan durumu sorduğumuz mağaza görevlileri, AVM’nin birçok noktasında tadilatların başladığını, yıl başına kadar kapanacağını ve yeni yıl ile birlikte de ofis olarak hizmet vereceğini belirtti.

Kapılarını açtığı 2011 yılında 236 metre yüksekliğiyle Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek binası olan İstanbul Sapphire, seyir terası, Sapphire Çarşı ve rezidanstan oluşan bölümleri ile kentin simgeleri arasına girmeyi hedeflemişti.