  3. İstanbul’un 58 yıllık tarihi lokantası iflas etti
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki 58 yıllık Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti. Mahkemeden karar çıktı.

İstanbul Beyoğlu’nun ünlü mekânlarından Tarihi Şahin Lokantası, yıllarca süren hizmetinin ardından iflas etti. Lezzetleriyle müdavimlerini kendine hayran bırakan lokanta, yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşamayınca kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

Mahkeme şirketin "borca batık durumda" olduğuna hükmetti

T.C. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/545 Esas sayılı kararında Tarihi Şahin Lokantası Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato ve kesin mühlet talebini reddederek, şirketin "borca batık durumda" olduğuna hükmetti. Mahkeme, 26 Eylül 2025 günü saat 15:21 itibariyle iflasın açılmasına karar verdi.

Beyoğlu esnafı ve müdavimleri arasında büyük üzüntü yarattı

Karara göre, iflas tasfiyesi, borçlunun mal varlığına göre basit tasfiye usulüyle İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Mahkeme, iflas kararının Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine hükmetti.

İstanbul'un lezzet duraklarından biri olarak bilinen Tarihi Şahin Lokantası'nın kapanışı, Beyoğlu esnafı ve müdavimleri arasında büyük üzüntü yarattı. Bölge halkı, "Bir dönemin sonu" olarak nitelendirdiği bu gelişmeyi, ekonomik krizin en somut örneklerinden biri olarak görüyor. Bu iflasların ne zaman son bulacağı ise merak konusu olmuş durumda.

