İtalyan Ferrero, 10 yıldır Türk fındığının ihracat şampiyonu

Ali Ekber Yıldırım

Dünyanın en fazla fındık üreten ve ihraç eden ülkesi Türkiye’nin fındıkta ihracat şampiyonu bir kez daha İtalyan Ferrero şirketi oldu. Bundan 10 yıl önce, 2014 yılında o dönem Türkiye’nin en büyük fındık ihracatçısı olan Oltan Gıda’yı satın alan Ferrero tam 10 yıldır Türk fındık ihracatının şampiyonu.

En fazla fındık ihraç eden ikinci firma ise Giresun merkezli Yavuz Gıda oldu. Üçüncü sırada Singapur sermayeli Olam Gıda’nın şirketlerinden OFİ Tarım var. Geçen yıl ikinci sırada yer alan Cüneyd Zapsu’nun sahibi olduğu Balsu Gıda, 2024’te 6.sırada yer aldı.

Ferrero ihracatını neredeyse ikiye katladı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği 2024 yılında en fazla fındık ihraç eden ilk 20 firmayı açıkladı. İtalyan Ferrero ihracatta bir kez daha açık ara birinci oldu. Ferrero’nun 2024’te toplam fındık ihracatı 626 milyon 996 bin 676 dolar oldu. Geçen yıl 378 milyon 288 bin dolarlık ihracatla yine birinci olmuştu.

Yavuz Gıda ikinci oldu

Giresun merkezli Yavuz Gıda ise 2024 yılında 240 milyon 205 bin 110 dolar ihracatla Türkiye’nin en fazla fındık ihraç eden ikinci şirketi oldu. Yavuz Gıda geçen yıl 107 milyon 57 bin dolarlık ihracatla 4.sırada yer almıştı.

Singapur sermayeli Olam Gıda yine üçüncü oldu

Türkiye’den en fazla fındık ihracatı yapan firmalar sıralamasında 2023 yılında olduğu gibi 2024’te de Singapur sermayeli Olam Gıda’nın şirketi OFİ Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş üçüncü sırada yer aldı. OFİ Tarım’ın 2024 yılı fındık ihracatı 178 milyon 881 bin dolar oldu. 2023’te 161 milyon 89 bin dolar ihracat yapmıştı.

Cüneyd Zapsu 4 basamak geriledi

Bir zamanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen ve başbakanlığı döneminde “özel danışmanı” olan Cüneyd Zapsu’nun sahibi olduğu Balsu Gıda, 2023 yılında en çok ihracat yapan ikinci şirket konumundayken 2024’te 4 basamak gerileyerek 6.sırada yer aldı. Balsu Gıda, 2024’te 169 milyon 335 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılında ihracatı 177 milyon 184 bin dolardı.

Türkiye fındık ihracatında en çok ihracat yapan firmalar sıralamasında Giresun Bulancak merkezli Yavuzkan Hazel Gıda, 2024 yılında 184 milyon 287 bin dolarla dördüncü şirket olurken, Ordu Ünye merkezli Durak Fındık, 177 milyon 586 bin dolarla 5.sırada yer aldı.

Toplam ihracat 2,6 milyar dolar

Türkiye’nin 2024 yılı fındık ihracatı toplamda 2 milyar 635 milyon dolar olarak gerçekleşti. Miktar olarak ise 323 bin 244 ton iç fındık ihracatı yapıldı. 2023 yılında 283 bin 519 ton iç fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 864 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı.