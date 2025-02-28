İTÜ ARI Teknokent ve Marketing Türkiye, 'Pazarlama Koçluğu' projesini duyurdu

Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent, kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek’in Growth Programı kapsamında girişimcilerine yıl boyunca üründen başarıya gitme yolculuklarında hızlandırma desteği sunarken, yeni projelere de imza atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda toplamda 700 yıllık deneyime sahip C Level Club topluluğunun üyelerinden alanında öncü 28 Pazarlama Yöneticisi (CMO), bir yıl boyunca pazarlama alanında 34 İTÜ Çekirdek Growth girişimcisine birebir koçluk yapacak.

Pazarlama Koçluğu projesi “karşılıklı öğrenme” fırsatı da sunacak

2016 yılından bu yana 270 girişime ve 533 girişimciye destek sağlayan İTÜ Çekirdek Growth Programı’nın çıktılarına değinen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, şunları söyledi: “Her yıl, en iyi girişimlerin yer aldığı Big Bang Startup Challenge sahnesinde açıklanarak Growth Programı’na katılmaya hak kazanan girişimlerimiz, bir yıl boyunca birebir koçluk ve mentorluk desteği alıyor. Bugüne kadar bu girişimlerin toplam yatırım miktarı 181 milyon doları aşarken, toplam değerlemeleri ise 23 milyar TL’yi geçti. Bu başarıyı daha da ileri taşımak için programımızı sürekli geliştiriyor ve yeni projeler hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, teknoloji alanında çözüm üreten girişimlerimizin pazarlama süreçlerine değer katmak amacıyla Marketing Türkiye ile güçlü bir iş birliği gerçekleştirdik. Farklı sektörlerden 28 deneyimli pazarlama yöneticisi, 34 girişimimize yıl boyunca birebir koçluk yaparak onların pazarlama yetkinliklerini güçlendirecek. Pazarlama Koçluğu projesi yalnızca bir eğitim süreci değil, aynı zamanda karşılıklı bir öğrenme yolculuğu. Girişimcilerimiz, alanında öncü pazarlama liderlerinden ilham alırken, aynı zamanda inovasyon bakış açılarını ve yenilikçi fikirlerini koçlarıyla paylaşarak değerli etkileşimler yaratacaklar. İTÜ ARI Teknokent’in girişimcilik ekosisteminin yeni projelerle daha da güçlenmesinden büyük mutluluk duyuyorum.”

“Girişimlerin unicorn olmasının önündeki tek engel ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması”

İş birliğiyle ilgili sürecin nasıl ilerleyeceğine değinen Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, “Ülkemizde genel kanı ürün ve üretim fikrinin paha biçilmez olduğudur. Oysa ki en parlak iş fikirleri kendi sürdürülebilirliğini sağlamak üzere talep yaratmaya muhtaçtır. Bu talebin yanıtı pazarlamadan gelir. Uzun yıllar ürünü odağa alan üretim, arzın fazla talebin azaldığı dönemlerde insanı ve beklentilerini öne çıkardı. Bugün ise pazarlamanın “sürükleyici” etkisini konuşuyoruz. İTÜ Çekirdek Growth Programı’nda yer alan girişimlerin unicorn olmasının önündeki tek engel ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması. Marketing Türkiye 13 yıldan bu yana mesleki bir platform olarak konumladığı C Level Club topluluğunun üyesi olan pazarlama liderlerinin yetkinlikleriyle, ülkemizde başarılarıyla anılacak teknoloji girişimleri ile yol yürümekten onur duyuyor. Bu projede yer alan Club üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

“Pazarlama Koçluğu” Projesi Koç-Girişim eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti: