iyzico, Paynet ile büyüme yolculuğuna güç katıyor

Türkiye’de 130 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sunan, milyonlarca son kullanıcıya hizmet veren öncü fintek şirketi iyzico, Arena Bilgisayar’ın kurduğu finansal teknoloji girişimi Paynet’i satın aldı. 87 milyon ABD doları değerindeki satın alma işleminde Rekabet Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası onay süreçleri tamamlandı. Anlaşma, teknoloji sektöründe iki Türk şirketi arasındaki en büyük satın almalardan biri olma özelliği taşıyor.

Pazardaki konumunu güçlendirecek

iyzico’nun bu stratejik hamlesiyle Türkiye pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediğini belirten iyzico CEO’su Orkun Saitoğlu; “Paynet’i satın alma sürecimize ilişkin resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye finansal teknolojiler arenası için önemli bir adıma imza atmış bulunuyoruz. Üye işyerlerimizin büyüme ve dijitalleşme yolculuğuna, kullanıcılarımızın uçtan uca alışveriş deneyimine değer ve yenilik katma hedefimizin bir yansıması olan bu yatırımı hissedarımız Prosus ile hayata geçirdik. Paynet’in B2B ve B2B2C ödeme çözümlerindeki tecrübesini iyzico’nun yenilikçi ürün portföyüne katmak, bize daha geniş bir hizmet yelpazesi sunma fırsatı veriyor. Böylece finansal hizmetleri demokratikleştirme ve herkes için erişilebilir kılma vizyonumuzu daha da pekiştireceğiz. Yüksek bir sinerjiyle sektörümüzde öncü konumumuzu koruyacak ve güçlendireceğiz” dedi.

13.02.2025 tarihinde gerçekleştirilen satın alma işlemi Paynet ve Arena Bilgisayar’ın münhasır finansal danışmanı Odin Financial Advisors rehberliğinde gerçekleştirildi.

Ödemeler dünyasına 2013 yılında yeni bir soluk kazandıran ve finansal teknoloji sektörünün büyümesinde önemli rol oynayan iyzico, bu anlaşmayla çalışmalarına güç katacak ve gelecek yıl 350 milyar TL’lik bir hacim büyüklüğüne ulaşarak sektöre ve Türkiye’ye sunduğu değeri zenginleştirecek.