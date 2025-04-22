JAECOO, Şangay’da yeni dönem başlatıyor

Bu yılki Şangay Otomobil Fuarı'nın açılışından önce dünya çapında kültürlerarası bir kutlama gerçekleştiren JAECOO’nun Avrupa'daki showroomlardan Güneydoğu Asya metropollerine, Kuzey Amerika sokaklarından Ortadoğu çöllerine kadar JAECOO kullanıcıları, yetkili satıcı ortakları, çalışanları ve basın mensupları, canlı videolarla markayla ilgili benzersiz hikayelerini paylaştı.

Küresel Şarj Edilebilir Hibrit Araç standardını yeniden tanımlıyor!

Hızlı büyüyen otomobil markasına dönüşen JAECOO’nun bu etkileyici performansının arkasında süper hibrit teknolojisindeki çığır açan yenilik yer alıyor. Devrim niteliğindeki Süper Hibrit Sistem (SHS) ile donatılan şarj edilebilir hibrit JAECOO 7 PHEV, dünya genelinde ilgi görmeye devam ediyor.

Tanıtıldığı ay İspanya'da ilk üç şarj edilebilir hibrit model arasında yer aldı ve İngiltere ile İsrail'de segment lideri konumunda. Sınıfının en iyi performansı, uzun menzili ve dolu şarj yakıt verimliliği ile SHS teknolojisi, küresel hibrit pazarının standartlarını yeniden tanımlıyor.