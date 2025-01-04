JCR Eurasia’dan, Ege Yapı’ya ‘yüksek kredi kalitesi’ olan ‘A+’ kredi notu

Yurt içi ve yurt dışında konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumu gibi birçok projenin gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik işlerini başarı ile gerçekleştiren Ege Yapı A.Ş., uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından hazırlanan 2024 Yılı Kredi Derecelendirme Raporu’nda, yatırım yapılabilir seviyesi ‘yüksek kredi kalitesi’ olarak nitelendirilen “A+ (tr)” notunu koruyarak finansal gücünü bir kez daha kanıtladı.

JCR Eurasia’nın raporunda, Ege Yapı A.Ş.’ye “A+” notu verilmesinin gerekçeleri şöyle sıralandı:

- Analiz edilen dönemlerdeki kayda değer hazır değerler sayesinde güçlü finansal kaldıraç ve nakit fazlası pozisyonu,

- Gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik faaliyetlerinin yanı sıra 2024 yılında arsa satışı ile artırılan gelir üretimi çeşitliliği,

- Uzun nakit döngüsüne rağmen, ön satışlardan alınan avansların, devam eden projeleri fonlama kabiliyetini ve nakit akış metriklerini desteklemesi.

"Şirketimizin kredi notunun yüksek çıkması doğru adımlar attığımızın bir göstergesi"

Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia’dan A+ notunun teyit edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ege Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “Son yıllarda gayrimenkul sektöründeki daralmaya karşın şirketimizin kredi notunun yüksek çıkması doğru adımlar attığımızın bir göstergesi. Yurt içi ve yurt dışı piyasaları iyi analiz ederek projelerimizi bu doğrultuda oluşturuyoruz. Bu sayede hem müşterilerimizi hem de şirketimizi pozitif olarak destekliyoruz” dedi.

“EgeYapı Avrupa GYO’nun halka arzı grubumuzun büyümesini güçlendirecek”

Ege Yapı A.Ş.’nin iştiraki olan EgeYapı Avrupa GYO’nun halka arz için gün saydığını belirten Kabadayı, “EgeYapı Avrupa GYO olarak 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplama sürecini yaşayacağız. Tamamlanmış, yapımı devam eden, planlama aşamasında olan projelerimiz ve arsa yatırımlarımızla dengeli bir portföye sahibiz. 2025 yılı itibarıyla enflasyonun ve faizlerin düşmesinin ardından sektörümüzün parlak günlerine döneceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.