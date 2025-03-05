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JOB Genç Yetenek Programı 2025’e başvurular başladı

Kariyer yolculuklarının başındaki gençlere 14 yıldır Yıldız Holding çatısı altında mesleki deneyim ve gelişim fırsatı sunan ’JOB Genç Yetenek Programı 2025” başlıyor. Adaylar, programa30 Mart 2025’e kadar başvuru yapabilecek.

Haber Merkezi
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JOB Genç Yetenek Programı 2025’e başvurular başladı
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Yıldız Holding’in genç yeteneklere özel staj ve işe alım programı ‘JOB Genç Yetenek Programı 2025’ programı başvuruları açıldı. Üniversite 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin yanı sıra yeni mezunlar ile yüksek lisans öğrencilerine yönelik programa 30 Mart 2025’e kadar başvuru* yapılabilecek.

İş dünyasının en uzun soluklu staj ve işe alım programlarından biriolan Yıldız Holding JOB Genç Yetenek’e her yıl yaklaşık 30 bin başvuru yapılıyor. 14 yıldır devam eden ve bugüne kadar 1300 proje bazlı öğrencinin faydalandığı programı tamamlayan yeteneklerden bazıları Yıldız Holding veşirketlerinde çalışma fırsatına sahip oluyor. JOB Genç Yetenek Programı’nın, öğrenme, yetenek ve insan kaynaklarında profesyonel gelişimi destekleyen BrandonHall Ödülleri’nin Yetenek Kazanımı dalında ödülü bulunuyor.

Buket Uğur Haser: Gençlerin kariyer yolculuklarında sürekli gelişimlerine katkı sağlamak önceliğimiz

Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser, JOB Genç Yetenek Programı’na kabul edilecek gençlerin Holding ve bağlı şirketlerdeki departmanlarda kıymetli bir deneyim kazanacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Günümüz iş dünyasında yetenek yönetimi stratejik bir öncelik olarak organizasyonların sürdürülebilir başarılarında kritik rol oynuyor. Bizler de Yıldız Holding’de, dünya standartlarındaöğrenme ve gelişim imkânı sunan JOB Genç Yetenek Programımız ile yeni yetenekleri keşfetmeyi önceliğimize alıyoruz. Programımız aracılığıyla eğitimlerine devam eden ve yeni mezun gençlere, Holding ve şirketlerimizdekistaj deneyiminin yanı sıra eğitim programları ve gelişim imkanından şirket liderlerimizden alacakları mentörlüğe kadar kapsamlı bir kariyer fırsatı sunuyoruz. Gençlerin akademik kariyerleriyle eş zamanlı lider global bir kurum kültüründeiş dünyasını deneyimlemelerine olanak verdiğimiz ve bu yıl 14’üncüsünü gerçekleştireceğimiz programımızla, gençlerin kariyer yolculuklarında sürekli gelişimlerine sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”

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