Kahve Dünyası Algötür, Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki yeni mağaza açtı

Kahve Dünyası Algötür, Kuzey Marmara Otoyolu’nda (KMO) İstanbul Park girişi gidiş ve dönüş güzergâhlarında olmak üzere Kuzey ve Güney tesislerinde iki mağaza açtı. Kahve Dünyası mobil uygulaması içinde yer alan Hazır Al özelliği ile yolculuk sırasında siparişler önceden verilerek mağazadan teslim alınabiliyor.

İstanbul- İzmir Otoyolu Oksijen Tesisleri gidiş ve dönüş güzergahı, Çanakkale Köprüsü Otoyol Hizmet Tesisleri doğu ve batı mağazaları ile Bolu Gerede’de yer alan otoyol mağaza yatırımlarına Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park kuzey ve güney noktalarını ekleyen Kahve Dünyası Algötür, mağaza yatırımları yıl sonuna kadar devam edecek.

Altınmarka Grubu’nun bir üyesi olan ve ilk mağazasını İstanbul Eminönü’de açan Kahve Dünyası’nın bugün yurt içinde 600’e yakın satış noktası, yurt dışında ise 14 mağazası bulunuyor. Marka, söz konusu mağazalarında günlük 100 bini aşkın kişiyi ağırlıyor.