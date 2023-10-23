Kalekim, net dönem kârını yüzde 120 artırdı

Kalekim, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Kalekim, 2023 yılında ilk iki çeyrekteki istikrarlı performansını yılın üçüncü çeyreğine de taşıdı.

Yurt içinin yanı sıra yurt dışında da yeni yatırım ve iş birlikleri ile sektördeki güçlü konumunu daha da pekiştiren Kalekim, 2022 yılının ilk 9 ayında 274 milyon TL olan net dönem karını, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 120 oranında artırarak, 603 milyon TL’ye çıkardı.

“İlk iki çeyrekteki başarımızı üçüncü çeyrekte de devam ettirdik”

Kalekim’in 2023 yılında çeyreklik bazdaki istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirten Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, şunları söyledi: “Kalekim kendine güvenen yatırımcıları, sahip olduğu üretim potansiyeli ve insan kaynağı ile yılın her çeyreğinde başarısını bir adım ileri taşımaya devam ediyor. Ulusal ve küresel pazarlarda yaşanan tüm zorluklara rağmen 2023 yılında da bu istikrarlı büyümeyi devam ettirdik. Yılın ilk iki çeyreğindeki büyüme performansımızı üçüncü çeyreğe de taşıyarak, yıl sonu hedeflerimize bir adım daha yaklaştık.

Bu yıl hem bizim hem de ülkemiz için çok özel bir yıl. Kalekim olarak, 50. yılımızı kutlamanın yanında, aynı zamanda birliğimizin sembolü Cumhuriyetimizin de 100. yılını kutluyoruz. Dolayısıyla bu çok özel yılda da ortaya koyduğumuz bu özel performans bizleri mutlu ettiği gibi, bize inanarak markamıza yatırım yapan yatırımcılarımız için de güven artırıcı bir gelişme olarak görüyoruz. Kalekim olarak, yılın ilk 9 aylık döneminde net karımızı, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 120 oranında artırarak, 603 milyon TL’ye çıkardık. Aynı şekilde yurt içi satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89, yurt dışı satışlarımızı da yüzde 61 oranında arttı. Dokuz aylık dönemdeki brüt kâr marjımız ve FAVÖK marjımız, her ikisi de 2022 yılının aynı döneminde göre 430 baz puan artarak, sırasıyla yüzde 41,1 ve yüzde 26,1 olarak gerçekleşti. Tüm bunlarla birlikte yılın ilk 9 ayındaki net satışlarımızı da yüzde 79 artışla 2,5 milyar TL’ye yükselttik. Şimdi ise, bu istikrarlı başarımızı devam ettirerek, yılı da beklentilerimizin üstünde bir noktada tamamlamayı hedefliyoruz.”

“Güney Ege’de yeni büyüme fırsatları yaratacak”

Kalekim’i yeni yatırımlarla büyütmeye devam ettiklerini vurgulayan Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise, şunları kaydetti: “Rusya-Ukrayna savaşı, artan enerji maliyetleri, deprem ve son olarak Orta Doğu’da başlayan yeni çatışmalı süreç ile pek çok açıdan bu yıl, zorluklara sahne olmaya devam ediyor. Biz de bu süreçte doğru yatırım ve iş birlikleri ile şirketimizi daha da ileri taşımak adına çalışmaya devam ediyoruz. 2022 yılında inşaat malzemeleri sektöründeki portföyümüzü daha da güçlendirmek adına hisselerinin yüzde 75’ni satın aldığımız Lyksor Kimya A.Ş.’nin ardından bu kez yatırımlarımıza bir yenisini daha ekledik.

İnşaat sektöründe, kuru harç grubunda şirketimize yeni büyüme fırsatları sunacak, Muğla ili sınırları içerisinde yer alan Arvon Yapı Kimyasalları Limited Şirketi’ne ait, yeni kurulan fabrika binasını ve demirbaşını kiralama yöntemi ile yeni bir yatırım adımı attık. Bu yeni üretim tesisini, gerekli inşaat ruhsatı ve tüm izinlerin alınarak, fabrika ve demirbaşını çalışır şekilde teslimi şartına bağlı olarak, 01.01.2025 tarihine kadar kiraladık. Bu yeni yatırımımızın özellikle Güney Ege bölgesinde hazır sıva ürünlerinde yeni büyüme fırsatları yaratacağına ve bu alandaki gücümüze önemli bir katkı yapacağına inanıyoruz. Ayrıca fabrikanın üretim performansına, verimine ve şirketimize yapacağı katkıya göre de 2025 yılı başından itibaren satın alma opsiyonunu kullanabileceğiz. Bu konudaki kararımızda da önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak veriler belirleyici olacak.”

“Temiz enerjide yeni bir dönemi başlatıyoruz”

Bununla birlikte temiz enerjiye yönelik başlattıkları yatırım çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü belirten Karaoğlu, “Yozgat Yerköy’deki 6,05 milyon dolarlık yeni Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı ile hem enerji maliyetlerimizi azaltmayı hem de karbon ayak izimizi küçültmeyi hedefliyoruz. İlk etapta grup içi enerji ihtiyacımıza karşılayacak olan 7.19 mWp kapasitesindeki bu yeni yatırımımızı da 2024 yılının başında faaliyete almayı planlıyoruz.” dedi.

Sermeyesini 460 milyon TL’ye çıkardı

Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, 115 milyon TL olan çıkarılmış sermayelerini yüzde 300 oranında artırarak, 460 milyon TL’ye çıkarmak için SPK’na gerekli onay için başvurduklarını hatırlatan Karaoğlu, “20 Eylül’de SPK tarafından onaylanan başvurumuz sonrasında, 27-29 Eylül tarihleri arasında, 345 milyon TL nominal değerdeki payların ortaklarımıza bedelsiz olarak dağıtılması tamamlandı. Bunanla birlikte şirketimizin ödenmiş sermayesi 460 milyon TL’ye yükseldi.” diye konuştu.