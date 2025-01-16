Kalyon PV ABD’ye uzay hücresi satmaya başladı

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Ankara’da 250 bin m2 kapalı alanda entegre güneş enerjisi sistemleri üretimi yapan Kalyon PV’nin Ar-Ge harcamaları 4 yılda 40 milyon doları aştı. Kalyon PV CEO’su İhsan Kulalı, şirketin Ar-Ge ekibinin geliştirdiği panel ve hücreler uydularda kullanılmak üzere ABD’ye ihraç edildiği bilgisini verdi. Kulalı, Kalyon PV’yi yüzde 100 karbon nötr hale getirecek olan, 105 milyon dolar büyüklüğündeki Viranşehir GES projesinin ise bu yıl faaliyete geçeceğini duyurdu.

Şirketin yeni yatırımları ve 2024-2025 yılına ilişkin basın mensuplarına bilgi veren İhsan Kulalı, 350 milyon dolarlık yatırımla kurulan entegre tesisin “Enerjide tam bağımsız Türkiye” vizyonuyla yola çıktığını söyledi. Bugüne kadar 40 milyon dolar düzeyinde gerçekleştirdikleri Ar-Ge yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Kulalı, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen güneş hücrelerinin ABD’li uzay şirketlerinin uydularında uzay hücresi olarak kullanıldığı bilgisini verdi.

Üretimde hammadde dışında, panelin yüzde 90’a varan yerlilik oranına sahip olduğunu söyleyen İhsan Kulalı, “Türkiye’nin sadece güneş paneli montajının yapıldığı bir ülke olmasını değil, tüm bileşenlerin yerli insan kaynağımızla üretildiği bir merkez olmasını istiyoruz” dedi.

Panellerin alüminyum çerçeve, bağlantı kutusu, koruyucu film katmanı gibi bileşenlerinin de yerli tedarikçiler tarafından üretildiğinin altını çizen Kulalı, bu kapsamda önde gelen cam üreticileriyle de görüşmelerinin sürdüğünü bildirdi.

Kulalı, en önemli girdilerden birisi olan panel camlarının da Türkiye’de üretilmesinin en büyük hedeflerinden birisi olduğunu aktardı.

Panel üretimi yanı ıra ara ürünlerden solar wafer ve güneş hücresi satışlarına da ağırlık vermeyi planladıklarını söyleyen İhsan Kulalı, “Ara ürün talebinin Kalyon PV ürünleriyle yerli kaynaklarla karşılanması, sektörümüzün ülkemizde gelişmesi bakımından bir kaldıracak görevi olacak” şeklinde konuştu.

“ABD’nin Çin politikasını fırsat olarak görüyoruz”

Güneş teknolojilerinde önümüzdeki 10 yılı ‘altın çağ’ olarak gördüklerini vurgulayan Kulalı, hâlen ihracat gerçekleştirdikleri ABD’deki güneş teknolojileri fırsatlarını takip ettiklerini söyledi. ABD’nin Çin’in tekelleşmesini önlemek için uyguladığı tarifeleri de bir fırsat olarak gördüklerini belirten İhsan Kulalı, bu yüzden ABD’de büyüme planı yaptıklarını, bu ülkeye ihracat yapmanın ön koşulu olan UL sertifikasına da sahip olduklarını anlattı.

“Çip üretim altyapımız var”

Dünya için stratejik konu olan çip üretiminin altyapısına sahip oldukları bilgisini veren Kulalı, önümüzdeki dönemlerde farklı sektör işbirlikleriyle bu alandaki öncü rollerini sürdürmeyi istediklerini belirtti. Kulalı, Ar-Ge çalışmasına başlayacakları en önemli konulardan birisinin de çip üretimi olduğunu ifade etti.

“105 milyon dolarlık yatırım tamamlanınca panel üretimini karbon nötr gerçekleştireceğiz”

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 105 milyon dolar yatırımla 157 MW büyüklüğünde güneş enerjisi santrali kurulumuna başladıklarının altını çizen İhsan Kulalı, “2025 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece Kalyon PV olarak, elektrik ihtiyacımızı tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak, ‘karbon nötr güneş paneli üretimi’ gerçekleştireceğiz” dedi.

2025’te hem arazi tipi, hem de çatı tipi panel üretimiyle farklı müşterine gruplarına ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Kulalı, Tarım GES panelleri (tarım arazilerinin üzerinde kullanılan) üretimi konusunda da Ar-Ge çalışmalarından bahsetti.