KAM İnovasyon’un dijital biletleme hizmeti Vidipass hayata geçti

ANKARA (EKONOMİ) - Yeni teknolojiye ilişkin bilgi veren KAM İnovasyon A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Baykam, kullanıcıların Actividi üzerinden çevrelerindeki aktiviteleri görerek, katılım bildirmeye ve navigasyonla ilişkilendirilmiş yol tarifi almaya alıştıklarını söyledi.

Ücretli etkinliklere bilet almak isteyenlerin uygulamadan çıkarak biletleme sistemlerine yönlendirildiğini dile getiren Baykam, Vidipass teknolojisi ile biletleme hizmetlerinin maliyetlerini düşürdüklerini kaydederken, fazla fiyatın tüketiciye yansımasını da önlediklerinin altını çizdi.

Sistemde yüzde 12-19 arasında komisyon alındığını, ayrıca hizmet bedeli adı altında 60 liraya kadar ücret alındığını vurgulayan Baykam, Vidipass’ın yüzde 5 komisyon uyguladığını aktardı.

Diğer sistemleri aksine sosyal medya platformlarından ücretsiz reklam yapıldığını da anlatan Berkan Baykam, tanıtım için çeşitli radyo kanallarının da kullanıldığını bildirdi.

Baykam bu sistemin hem tüketici hem de sanatçı ve organizatörlerin avantajını artırdığını kaydederken, bunun arkasında KAM İnovasyon A.Ş’nin 10 yılı aşkın yazılım deneyimi ve kurumsal gücünün bulunduğunu belirtti.

Vidipass ile tüketicilerin organizatörün belirlediği ücret dışında ödeme yapmadığını ifade eden Baykam, son güne kadar bilet iade imkanı bulunduğunu, alınan biletlerin başka kullanıcılara aktarılabildiğini söyledi.