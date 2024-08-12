Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Sülün: "Elektrikli için altyapı tamam"

AYSEL YÜCEL

Kamyon satışları, ekonomik gidişatın öncü göstergelerinden biri olarak kabul görüyor. Mercedes Benz Türk de Türkiye ağır ticari araç endüstrisinin lokomotif şirketlerinden biri olarak Aksaray Kamyon Fabrikası’nda Alman otomotiv devi Daimler Truck’ın 3 büyük kamyon üretim merkezinden biri olarak faaliyetlerini yürütüyor. EKONOMİ gazetesi adına e-Actros 300’ün Aksaray Ar-Ge Merkezi’deki uzun yol testine eşlik eden tek basın mensubu olarak, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün’e kamyon pazarındaki son gelişmeleri sordum. Sülün, finansman maliyetlerindeki artışlar ve ekonomideki sıkılaşma önlemlerine paralel daralmanın başladığı kamyon pazarını çok daha zor günlerin beklediğine işaret etti.

2023’te ağır ticari araç pazarı yıllık bazda yüzde 17 büyüme ile son 25 yılın en büyük satış adeti gerçekleşmiş, satılan toplam araç sayısı 44 bin 501 adet olmuştu. Geçen yıl Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 6’sını bantlarından indiren Aksaray Kamyon Fabrikası da 15 ülkeye gerçekleştirdiği 14 bin 401 adetlik ihracatla tarihinin rekor adedine ulaşmıştı. Kamyon pazarı bu yıla ise kötü başladı.

Daralan pazarda %9 büyüdü

Süer Sülün, yılın ilk yarısında 6 ton üzeri toplam kamyon pazarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında daraldığını hatırlatarak, “Bu daralmanın en önemli nedenlerinden biri, yüksek finansman maliyetlerinin yeni araç yatırımlarını sınırlaması” dedi. Mercedes Benz Türk ise yılın ilk yarısında 4 bin 366 adet çekici ve 3 bin 666 adet kamyon sattı. Böylece daralan pazarda geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarını yüzde 9 artırdı.

Yılın ikinci yarısında sıkılaşmanın artmasıyla birlikte pazarın daha büyük oranda daralacağını öngördüklerini ifade eden Sülün, şöyle devam etti: “Kamyon tarafında bu yıl pazarın büyüklüğünü önemli ölçüde kredi pazarındaki erişim ve maliyetler belirliyor. 2024'te pazarın 2023’ün kapanış seviyelerine ulaşamayacağını öngörüyoruz. İlk altı ayda yaşanan daralmanın yılın diğer yarısında da artarak devam edeceğini düşünüyoruz."

2025’te ise 2024 yılına göre daha düşük bir yurt içi pazarı beklendiğini ifade eden Sülün, “Ekonomik faaliyetler açısından sıkılaşmanın daha çok hissedileceği bir yıl olacağını ve büyüme amaçlı ticari yatırımların azalarak yerini yenileme amaçlı yatırımlara bırakacağını düşünüyoruz” dedi.

Terzi usulü finansman çözümü

Mercedes Benz Türk, sadece kamyon & otobüs ürün segmentine hizmet vermeye başlayan Mercedes-Benz Kamyon Finansman ile müşterilerine terzi dikim çözümler üretiyor. Sülün, “Mercedes-Benz Kamyon Finansman, aktif büyüklüğü açısından Türkiye’nin en büyük finansman şirketi konumunda. Uzun vadeli ve kişiye özel finansman ekosistemi yaratıyoruz. 2023 yılına kıyasla, 2024'te finansman hizmetlerimizde talep artışı söz konusu” diye konuştu.

Tedarikçilere global kapıyı açtı

Şirket, daralan pazara rağmen yatırımlarına devam ediyor. Son olarak geçen ay Consolidation Center Türkiye faaliyete alınmıştı. Burada, yerli tedarikçilerden temin edilen kamyon ve otobüs üretim parçaları tek noktada toplanarak Daimler Truck AG’nin Brezilya ve Amerika’daki üretim tesislerine sevk edilecek. Yaklaşık 7 bin kişiyi istihdam eden Mercedes Benz Türk'ün Hoşdere Otobüs Fabrikası da Daimler Buses ağındaki en büyük entegre otobüs üretim tesisi olarak faaliyet gösteriyor.

15 farklı kamyon, iki yıl Türkiye yollarında test edilecek

Uzun yol testlerini gerçekleştiren Aksaray Test Merkezi’nde 52 kişi çalışıyor. Araç sayısı proje çeşitliliğine ve ihtiyaca göre değişiyor. Güncel durumda toplamda test sürecinde olan 15 araç var. Daimler Truck AG fabrikalarında üretilen global Mercedes-Benz kamyonların tümünün (kovansiyonel & elektrikli) uzun yol testleri Aksaray AR-GE Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Aksaray Test merkezi tarafından yapılıyor. Aksaray tesisi, 2023 yılından bu yana elektrikli araçlar için de uzun yol testi onayı veren tek merkez konumunda. Rotalar 8 farklı klasmanda 30 farklı güzergahta gerçekleşiyor. Genelde testler ortalama 1,5 – 2 yıl sürüyor ama projenin büyüklüğüne göre veya aciliyetine göre bu süre değişebiliyor. Sadece yeni geliştirilen araçların testleri değil, seri kapsamda üretilen araçların da testleri gerçekleştiriliyor. Uzun yol testi sonuçları direkt olarak parça ve proje sorumluları ile paylaşılıyor. Şirketin 2024 yılında planladığı test km’si yaklaşık olarak 2 milyon km ve bu da dünyanın etrafını yaklaşık olarak 50 kez kat etmiş olduğu anlamına geliyor.

Fabrika kurduğu şehirde gençleri eğitiyor, ormana binlerce ağaç dikiyor

Mercedes Benz Türk, üretim ve AR-Ge faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da önemli çalışmalar yürütüyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) işbirliği ile hayata geçirilen Mercedes-Benz Türk ÇYDD Aksaray Etkinlik Merkezi, Aksaray ilinde 2015 yılında bölgede yaşayan çocukların gelişimini ve eğitimlerini destekleyerek Türkiye’nin yerel potansiyeline katkı sağlamak üzere faaliyete geçirilmişti.

Merkezde öğrencilerin matematik, Türkçe, fen bilimleri, resim, yabancı dil gibi temel derslerine desteğin yanı sıra, satranç, yaratıcı drama, bilim, origami, model uçak ve bilgisayar eğitimlerine de destek veriliyor. Etkinlik Merkezi’nde çocuklara destekleri, Türkiye’nin farklı ve seçkin üniversitelerinden mezun olan Mercedes- Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası çalışanları gönüllü olarak veriyor. Bugüne kadar binden fazla öğrenciye dokunan Etkinlik Merkezi’nde 20’den fazla MBT’de çalışan gönüllüler yer alıyor. Mercedes-Benz Türk Hatıra Ormanı ise 2022 yılında 10 bin fidan ile hayata geçirilen ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılında her bir çalışan için fidan bağışı yapılan Mercedes-Benz Türk Aksaray Hatıra Ormanı, 20 binden fazla fidan ile büyümeye devam ediyor

Elektrikli kamyon satışı için altyapı tamamlandı

Mercedes Benz Türk, henüz Türkiye’de elektrikli kamyon üretmiyor. Şirket, elektrikli kamyonların satış faaliyetlerine ise yeni başlıyor. Süer Sülün, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Bir süredir gerekli altyapı faaliyetlerinin tamamlanması için çalışıyorduk. Personel eğitimi, danışmanlık konsepti, servis lokasyonlarının hazırlığı, hizmet sağlayıcılarla yapılacak iş birlikleri gibi konularda yaklaşık 1 yıldır hazırlık faaliyetlerimizi yürüttük. Ülkemizde bu dönüşümün ivme kazanması için henüz yeterli altyapı, regülasyon ve teşvik sistemleri mevcut değil. Biz de bu dönüşümde ağır ticari araç sektöründe öncü olmak adına erken yola çıkıyoruz.”