Karavil Grup 5'inci bayi toplantısını gerçekleştirdi

Mahir Solmaz / Diyarbakır

Bayi toplantısında yaptığı konuşmasında çeşitli sektörlerde yatırımları bulunan 50 yıllık bir aile şirketi olduklarını belirten Karavil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halim Karavil, Avrupanın yapı inşaat malzemeleri üreten büyük entegre tesisi olduklarını söyledi.2024 büyüme hedeflerinin yüzde 50 olduğunu söyleyen Halim Karavil, her geçen gün hedefleri doğrultusunda büyümelerinin devam ettiği, Türkiye'de ve Dünya'da yeni yatırımlar yapabileceklerini ancak hangi şartlarda olursa olsun grubun merkezinin hep Diyarbakır'da kalacağını vurguladı.

Yurt dışından 50, yurt içinden ise 150 bayinin katıldığı toplantıda depremden kaynaklı oluşan konut ihtiyacının 5 yıl boyunca devam edeceğini belirten Halim Karavil, bu süreçte grup olarak hem kamudan hem de özel sektörden gelen talepleri en iyi şekilde karşılamaya çaba sarf edeceklerini söyledi. Oluşan yoğun talep karşısında kapasite artırımı ihtiyacımız doğdu. Bunun için makine parkurumuzu genişlettik. Dış cephe levhaları için ayrıca yatırım yaptık. Ayrıca deprem bölgelerinde ki 11 ilimiz için sosyal sorumluluk projelerimiz var. Yakın zaman da bunları da hayata geçireceğiz " dedi.

Bölgenin en büyük çatı GES projesini yaptık.

Dünya'da karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmalar olduğunu belirten Halim Karavil, bunun için yatırım yaptıklarını belirterek " Bizde buna öncülük etmek adına bölgenin en büyük çatı GES yatırımı yaptık. 2023 yılından itibaren kendi enerjimizi üretiyoruz. Yatırımı iki yılda tamamladık. GES'e yatırım tutarımız 4.3 milyon dolar. Bu yatırımla 2023 yılında 8 milyon 500 kilogram karbondioksit azaltımı sağladık" ifadesini kullandı.