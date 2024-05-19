ADASO, TUBİTAK 1831’de çözüm ortağı: KOBİ’ler yeşil dönüşüme hazırlanacak

ADANA / EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında KOBİ'lerin yeşil dönüşüm mevzuatlarına uyum sağlaması için alacakları teknik yardım hizmetleri konusunda Adana Sanayi Odası Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. olarak yer alacaklarını bildirdi.

Kıvanç, konuyla ilgili açıklamasında, Dünya Bankası desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen çalışmalarla KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecine destek olunacağını belirtti. Bu çerçevede, Adana Sanayi Odası Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’nin TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı kapsamında 25 firmadan birisi olduğunu söyleyen Kıvanç, “KOBİ'lere Karbon Ayak İzi Hesaplanması, Atık Yönetimi, Su/Atık Su Yönetimi, Enerji Yönetimi, Yalın Yönetimi gibi konularda hizmet sunağız” dedi.

Adana Sanayi Kampüsü bünyesinde sanayicinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde; Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, Yenilik Merkezi, Enerji Verimliliği Merkezi, Mesleki Eğitim ve Belgelendirme Merkezi, Su Verimliliği Merkezinin faaliyette olduğunu vurgulayan Kıvanç, “Bu merkez önümüzdeki dönemde vereceği hizmetler ile iş dünyamızın rekabet gücünü artıracak, sürdürülebilirlik ve verimlilik alanlarında yeni fırsatlar yaratacak. Ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

Kıvanç, bu desteğin KOBİ'ler için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, “KOBİ’lerin çözüm ortağından alacakları yeşil dönüşüm mentörlük hizmetine ilişkin maliyetler 16 Mayıs 2024 tarihinde açılan TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı altında desteklenecektir. Bu çağrı ile KOBİ’lerin çözüm ortağından alacakları yeşil dönüşüm mentörlük hizmeti maliyetleri yüzde 90 oranında desteklenecektir” bilgisini verdi. Sanayi Kampüsü bünyesinde bu hizmeti tüm bölgedeki KOBİ’lere sağlayacaklarını kaydeden Kıvanç, şöyle devam etti:

“Avrupa Birliği, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Yönetmeliği 2026 yılında devreye tam anlamıyla girdiğinde iş çok geç olacak. İlave vergiler gelecek. Bunun için bu merkezimizden bugün alacağınız hizmetler bu sürece hazırlanmanızda büyük katkı sağlayacaktır. İşte bu noktada KOBİ’ler için TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı çok önemli. Buradan alacağız destekler ile işletmenizde yeşil dönüşüm süreçlerine büyük katkı sağlayacaksınız.”