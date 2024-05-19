Demir-çelik sektörü pazar çeşitliliğini artırmanın peşinde

MERSİN / EKONOMİ

Nisan ayında Türkiye'nin demir-çelik ihracatında en fazla ihracat yaptığı ülke 158 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 131 milyon dolarla İtalya ve 108 milyon dolarla Romanya izledi. İlk 10 pazar içinde en dikkat çekici artışlar yüzde 77 ile İspanya'ya, yüzde 39 ile Birleşik Krallık'a yapılan ihracatta görüldü.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin (ADMİB) nisan ayında yapılan ihracatı incelendiğinde ise 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen Mısır ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 15 milyon dolarla Cezayir ve 13 milyon dolarla Fas takip etti. İlk 10 pazar içinde en fazla ihracat artışları yüzde 798 ile Sırbistan, yüzde 259 ile İspanya, yüzde 226 ile Birleşik Krallık ve yüzde 195 ile Fas ve yüzde 139 ile Cezayir'e yapılan ihracatta kaydedildi.

Çelikte çift haneli büyümeler var

Bu dönemdeki ihracat verilerini değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, “Geçen yıl sektörümüzün yaşadığı küresel sıkıntıların 2024 yılı için bu boyutta yaşanmayacağını ifade etmiştik. Bu süreçte devreye giren yatırımlar ve üretimin artmasıyla beraber özellikle çelik ihracatımızda çift haneli büyümeleri görüyoruz. Türkiye'nin şu an en başarılı dördüncü sektörü olan çelik, aynı zamanda başarılı performansıyla ülke ihracatımızın artı vermesine de önemli katkı sağlıyor. Nisan ayında Türkiye geneli demir-çelik ihracatımızın miktar bazında yüzde 35, ADMİB'in ihracatının ise yüzde 45 artması sevindirici bir gelişme. Nitekim bu veriler, daha önce vurguladığımız ancak küresel sebeplerden kaynaklı geciken talebin yeniden döndüğünün bir göstergesidir. Bu talebi mümkün mertebede artırarak, pazar çeşitliliğimizi sağlayarak, daha fazla ihracat ile daha fazla döviz geliri elde etmek istiyoruz. Başarılı performansımızın yıl genelinde de devam edeceğini öngörüyoruz. Ancak asıl hedefimiz 2022 yılındaki ihracat seviyemize ulaşmak. Sektörümüzdeki yatırımlar, buna bağlı üretimdeki artışlar ve yapacağımız çalışmaların da meyvelerini alarak bu noktaya yeniden erişebileceğimizi düşünüyoruz. Ülke ekonomimize başarılı ihracat performansımızla katkı vermeyi sürdüreceğiz” dedi.