Kardemir, demiryolu yatırımlarının tedarikçisi kimliğini koruyacak

Türkiye’nin ilk ağır sanayi yatırımı Kardemir, birçok sektörü olduğu gibi demiryolu endüstrisini de besliyor ve sektörün büyümesinde öncü rol oynuyor. Uluslararası kalite standartlarında demiryolu tekeri, demiryolu rayı, profil, kangal, nervürlü inşaat çeliği, blum, platina, kütük, maden direği, pik, kok ve kok yan ürünleri üreten Kardemir, bir diğer yandan da kapasitesini artırmaya devam ediyor. Şirketin en önemli ihraç ürünlerinin başında ray, tekerlek ve tekerlek seti geliyor. Bu ürün gruplarında Kardemir, bölgenin en önemli üreticilerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Güçlü ihracata ulaşmak sadece üretmekten değil aynı zamanda o ürünün kabul edilebilir test standartlarında sınanmasından, ürünün tüm dünyada geçerli şekilde sertifikalandırılmasından ve o ülkenin işletmecileri tarafından onaylanmasından da geçiyor. Kardemir ürünleri tüm bu aşamalardan geçebildiği için de ihracatta öne çıkıyor. Kardemir, son yıllarda özellikle katma değerli ürünlere odaklanıyor ve bu durum şirket yönetimi tarafından da sıkça dile getiriliyor. Şirket birçok kere hedefini; katma değerli ürünler ile hem ihracat gelirlerini artırmak hem de yeni pazarlara giriş yapmak olarak açıkladı. Bu kapsamda küresel oyuncular ile rekabet edebilmek adına birçok hamle yapılıyor, bunların başında da Ar-Ge çalışmaları geliyor. Ar-Ge ve teknoloji yatırımları ile Kardemir’in global pazarlarda daha rekabetçi olması hedefleniyor.

2024 hedefi: 2 milyon 650 bin ton

Demir-çelik üretiminde geçmişin geleneksel metodu, bugün yerini bilimsel teknikler ile ölçülebilir üretime bıraktı. Dünyadaki üretimi yeniden biçimlendiren teknolojik gelişmeler Kardemir’i de doğrudan etkiledi ve zaman içerisinde Kardemir de büyük bir dönüşüm yaşadı. Zorlu geçen 2023 yılında bir önceki yıla (2022) göre Kardemir’in üretim rakamları düşüş gösterdi. Şirket tarafından verilen rakamlara göre; 2023 yılında 2 buçuk milyon tona yakın üretim yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Kardemir, 2024 yılı üretim hedefini ise 2 milyon 650 bin ton olarak belirledi.

Yeşil çelik üretimine yönelik yatırımlar hız kazandı

Endüstrinin çehresini değiştiren ve yatırımların şeklini belirleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı, Kardemir’in de çalışmalarını etkiliyor. Çevre dostu üretime yönelmek ve yeşil çelik üretimine yönelik yatırımlar planlayan şirket, bu kapsamda 2023 yılında başladığı çevre dostu projeler ve biyolojik arıtma işlemleri yatırımlarını tamamlamak üzere olduğu bilgisini paylaştı. Yeşil çeliğe yönelik yatırımları destekleyen yurt içi ve yurt dışı kurumların desteklerinden de faydalanmak isteyen Kardemir, temiz çelik üretimi ve yeşil çelik üretiminde güçlü adımlar atmak istediğini birçok kez açıkladı. Yeşil çelik üretiminin bir diğer önemli kısmı olan temiz enerji alanında da yatırımlar yapan Kardemir, GES projeleri üzerine çalışmalarını sürdürüyor.