Karmar İcra Kurulu Başkanı Yedikardeş: Konut piyasası iki yıldır toparlanıyor

Türkiye’de konut üretimi 10 yıldır yerinde sayıyor. TÜİK’in yapı kullanma izin verilerine göre, 2013 yılının 3. çeyreğinde 83 bin 237 adet binaya yapı kullanma izin belgesi verilirken, 2022 yılının aynı döneminde bu sayı 68 bin 218 oldu. Tamamlanan bina sayısı 10 yılda yüzde 18 geriledi. Daire sayısı da aynı sürede 511 bin adetten 442 bin adede düştü. Konut üretiminde son 10 yıldaki düşüş yüzde 13’ü aştı.

Rakamları değerlendiren Karmar AŞ İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş, üretimin zayıflığı nedeniyle talebin yıllardır piyasaya tam yansımadığını söyledi. Yıllardır konut üretiminin fazla olduğuna ilişkin söylemler nedeniyle dezenformasyon oluştuğunu, oysa rakamların üretimdeki düşüşü ortaya koyduğunu anlatan Emrullah Yedikardeş, “Üretim sorunları pandemiyle birlikte kendisini daha fazla hissettirdi. Nitekim 2019 yılında 70 bin adet olan yapı kullanma izin belgesi sayısının 2020 yılında birden 54 bine düştüğünü gördük. İyi haber şu, 2021 yılından itibaren rakamlarda toparlanma var, piyasa pandemi yükünden kurtulmaya başladı” dedi.

Üretimde 10 yılın en kötü 4. senesi

Toparlanmaya rağmen 2022 yılının konut üretimi açısından son 10 yılın en kötü 4. Senesi olduğuna da işaret eden Emrullah Yedikardeş “Yapı ruhsatları açısından da durum parlak değil. 2013 yılı 3. Çeyreğinde 87 bin adet olan ruhsat sayısı, 2022 yılı 3. Çeyreğinde 83 bin adede düştü. Yeni inşaatlarda yüzde 5’lik gerileme var” diye konuştu.

Konut üretiminin yetersizliği yanı sıra bankalarda krediye erişimin zayıf olmasının da etkisiyle alıcıların özellikle 2019 yılından itibaren taleplerini askıya aldığını belirten Emrullah Yedikardeş, Yeni Evim kampanyası sayesinde sağlanan uygun kredi koşulları nedeniyle alıcıların şirketlerin satış ofislerine koştuğunu söyledi.

Emrullah Yedikardeş “Pek çok yerde konutu tam incelemeden kaporayı veren müşteriler önce bankaya doğru yöneliyorlar. Bu da finansman kolaylığının satışlar üzerindeki etkisini gösteriyor. Bu durumun müşteri yoluyla finansmana ulaşan konut üreticilerini de teşvik ederek, üretim rakamlarını destekleyeceğini düşünüyoruz” yorumunu yaptı.

2019 yılından itibaren sıfır konut satışları dipte

2019 yılından itibaren sıfır konutlarla ikinci el konutlar arasındaki marjın açıldığını hatırlatan Emrullah Yedikardeş, bu açıdan kampanyanın marjın daralmasına da katkıda bulunacağını açıkladı. Emrullah Yedikardeş, “2019 yılına kadar ikinci el konutların satışı sıfırlardan en fazla 100 bin adet daha fazla olurdu. Ancak bu denge bozuldu. 2019 yılında 837 bin adet ikinci el konut satılırken sıfır konutların satışı 511 bin adette kaldı. 2020 yılında 1 milyon 29 bin ikinci el konut, buna karşılık 469 bin adet sıfır konut satışı yapıldı. 2021 yılında 1 miyon 30 bin adet ikinci el konut, 461 bin adet ise sıfır konut satışı gerçekleşirken, 2022 yılında üçüncü çeyrek itibariyle 835 bin adet ikinci el konut, 382 bin adet de sıfır konut satıldı. Sıfır konutların toplam satıştaki payı yüzde 30’un altında kaldı” diye konuştu.

İnşaat sektörü 2024’de kendini bulacak

Konut üretim ve satışındaki son yıllarda görülen düşüş nedeniyle inşaatın lokomotif sektör özelliğinin zayıfladığını belirten Emrullah Yedikardeş, önümüzdeki seçim döneminin atlatılarak belirsizliklerin aşılması, konut ve kredi kampanyalarının sonuç vermesi ile piyasanın 2024 yılında kendini bulacağını, ekonomik büyüme üzerindeki lokomotif özelliğini yeniden kazanacağını ifade etti.

Karmar olarak Basın Ekspres Yolu’nda inşaat ve satışı devam eden Karmar Sakura projesinin de Yeni Evim Kampanyası hareketliliğinden etkilendiğini anlatan Emrullah Yedikardeş, “ 2 milyon liraya kadar krediler için yüzde 0.69, 4 milyon liraya kadar olan krediler için de yüzde 0.79 faiz oranları ve 15 yıl vade imkanı müşterilerimiz için çok cazip geldi. Ayrıca bu konutlarda çevreci özellikler ve yatırımlar sayesinde kullanıcıların elektrik, su ve yakıt giderlerinde önemli tasarruf sağlanacak olması, kredi ödemeye hazırlanan kullanıcıların aylık masraflarına destek sağladığı için de ayrıca ilgi çekiyor” diye konuştu.