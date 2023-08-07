Kellogg, yılın ilk yulaf hasadını gerçekleştirdi

Kellogg Türkiye, yerli üreticileri desteklemek amacıyla yürüttüğü projede ilk hasat ürünlerini topladı. Isparta, Sivas ve Eskişehir’de toplam 12 bin 500 dekar alandaki yulaf üretimine katkı sunan Kellogg Türkiye, proje kapsamında çifçilere ziraat mühendisi danışmanlığından, gübre ve bitki koruma ürünlerine kadar pek çok alanda destek oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kellogg Türkiye Genel Müdürü Khurram Zaidi, şirketin insanların sadece doyduğu değil tüm ihtiyaçlarının karşılandığı adil bir dünya vizyonunu, yerel çiftçileri desteklemeye olan bağlılığını ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine desteğini dile getirdi. Kellogg Company, 2030 yılı sonuna kadar açlığı sona erdirmek ve 3 milyar insanın ‘Daha İyi Günler’de yaşamasına yardımcı olmak için refah, gıda güvenliği ve iklim gibi birbiriyle bağlantılı konuları odağına alarak, toplumsal bir amaç doğrultusunda büyümeyi sürdürme hedefiyle çalışıyor.

Hedef, 1 milyon çiftçiye ulaşmak

Verimli ve sürdürülebilir tarım uygulamaları gelecek için büyük önem taşıdığın dikkat çeken Zaidi, “Kellogg Better Days taahhüdümüz çerçevesinde dünya çapında 1 milyon çiftçiye ulaşmayı hedefliyoruz. Burada, Türkiye'de yılın ilk yulaf hasadını yapan çiftçilerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kellogg, tahılların kalitesine büyük önem veriyor ve lezzetten ödün vermeden en yüksek standartlarda ürünler arıyor.” diye konuştu.

Kadın üreticilere destek

Kellogg, yerel üreticileri desteklemenin yanı sıra kadın çiftçilere olan bağlılığını da vurguluyor. Eskişehir'deki hasat etkinliğine katılan yulaf çiftliği sahiplerinden Aylin Taşlak Uslu, Kellogg'un tarım sektöründe kadınları güçlendirme konusundaki çabalarına dikkat çekti. Uslu, “Kellogg'un küresel gıda krizine karşı verdiği mücadele, 2030 yılına kadar 3 milyar insan için 'Daha İyi Günler Yaratma' vaadini içeriyor. Şirket sadece doğal kaynakların korunmasına önce 5 bin 600 tonluk bir hasat bekliyoruz ve yulaflarımız yakında insanların sofralarına ulaşacak. Ulaştığımız herkese gülümseme getirmeyi umuyoruz.” dedi.