Kerevitaş, gıda üretiminde sürdürülebilirliğe odaklandı

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını Yıldız Holding’in “İsrafsız Şirket” iş modeli çerçevesinde ve “Bu Dünya Bizim” yaklaşımıyla yürüten Kerevitaş, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Raporda, “Doğanın Geleceği için Çalışıyoruz”, “Paydaşlarımızla Güçleniyoruz” ve “Geleceğe İlham Veriyoruz” odak alanları altında hayata geçirilen projeler ile şirketin sürdürülebilirlik vizyonuna ilişkin tüm ayrıntılara yer verildi. 2022 yılında ilk kez başlatılan bağımsız güvence süreçlerinde, 2023 yılında veri kapsamı genişletilerek 32 çevresel ve 64 sosyal performans göstergesi için bağımsız güvence alındı.

Tarladan sofraya tüm süreçlerde verimlilik esas alındı

Hasat aşamasından itibaren tüm süreçlerini gıda kaybını azaltmak üzere tasarlayan Kerevitaş, ürünlerin yıkanması, dondurulması ve paketlenmesi sırasında israfı önlemek amacıyla yürüttüğü “SuperFresh Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı” projesine 2023 yılında da devam etti. Bu yolculuğu sektörde bir ilk olan belgesel iletişimi ile tüketicilerimize de anlattık. Proje kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme uygulamaları sonucunda Türkiye’de meyve-sebze kategorisinde %53 olan gıda kaybı ve atığı oranının, tarımsal üretimde %3’e düşmesi, dağıtım sürecinde ve hane halkı seviyesinde ise kaybın sıfırlanması sağlandı. Proje kapsamında sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda çiftçilere 420 saat eğitim verildi.

Su kaynaklarının verimli kullanımına da stratejik öncelikleri arasında yer veren Kerevitaş’ta tüm değer zincirinin bu alandaki pozitif etkisini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Tatlı mısır ekilen alanlarda damla sulama yönteminin yaygınlaştırılması için sözleşmeli çiftçilere sağlanan damla sulama desteğiyle 2023 yılında 4,5 milyon ton su ve 3,4 milyon kWh elektrik tasarrufu elde edildi.

Kerevitaş’ta ambalaj azaltımı projeleriyle de 86 ton plastik tasarrufu gerçekleşti.

Ar-Ge ve inovasyon yatırımları devam ediyor

Ar-Ge ve inovasyon stratejisi doğrultusunda, sağlıklı fonksiyonel özellikte yeni ürünlerin geliştirilmesi, atıkların değerlendirilmesi, plastik kullanımı, karbon ve su ayak izlerinin azaltılması konularında paydaşlarla iş birlikleri geliştirilmeye devam ederken Türkiye’nin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tescilli “Dondurulmuş Gıdada Ar-Ge Merkezi’ne sahip ilk marka”sı SuperFresh, 2023 yılında 40’a yakın ürün lansmanıyla liderliğini perçinledi.

“Tarımın Kadın Yıldızları” sosyal etkiyle parlıyor

Kerevitaş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle 2022’de başlattığı “Tarımın Kadın Yıldızları” projesiyle sözleşmeli kadın çiftçilerle iş birliğine devam ediyor. 3 yılda desteklenen kadın çiftçi oranının yüzde 100 artırılması hedefine 1 yılda ulaşılan projede kadın üreticilerden gerçekleştirilen ürün alımlarıyla 35 milyon TL tutarında değer yaratıldı ve kadın çiftçi sayısı 2023 yılında 2,5 kat arttı.

Projenin kadın çiftçilerin hayatındaki dönüştürücü rolünü tespit etmek ve öncelikli gelişim fırsatlarını belirlemek amacıyla geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen araştırmanın çıktıları baz alınarak projenin yeni dönemi sosyal etkiyi güçlendirecek şekilde yeniden kurgulandı. Tarımın

Kadın Yıldızları’nda önümüzdeki dönemde onarıcı tarım uygulamaları ve verimlilik odaklı eğitimler başta olmak üzere kadın çiftçilerin üretimlerine ve gelişimlerine katma değer sağlayacak pek çok program hayata geçirilecek.

Karbonsuzlaşma projeleriyle 3,4 milyon TL’nin üzerinde finansal tasarruf sağlandı

2050 “Net Sıfır” hedefi çerçevesinde karbon emisyonunu azaltmak adına gerçekleştirilen projeler sayesinde kapsam 1 sera gazı emisyonlarında yüzde 10 azaltım sağlanarak yıllık 2.923 MWh enerji, 3,4 milyon TL’nin üzerinde finansal tasarruf elde edildi.

Mert Altınkılınç: “Taahhütlerimizin ötesine geçen somut adımlar atıyoruz”

Teknoloji ve inovasyonun gücünden faydalanarak sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, “Sorumlu üretim anlayışımızla gıdanın sürdürülebilirliğini sağlamayı en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz. Buna yönelik olarak gıda israfının önlenmesi, atık yönetimi, gıda güvenliği, kaynakların verimli kullanımı, sürdürülebilir ham madde tedariği gibi konulara odaklanırken en önemli paydaşlarımız olan çiftçilerimizle onarıcı tarım uygulamaları konusunda birlikte çalışıyoruz. Yüzde 96’ya ulaşan yerel tedarikçi oranımızla yerel kalkınmayı destekliyoruz. Kerevitaş olarak önümüzdeki dönemde karbonsuzlaşma yolculuğumuza devam ederken, sosyal sürdürülebilirlik alanında da dönüştürücü etkimizi pekiştirecek projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Her zaman olduğu gibi taahhütlerimizin ötesine geçen somut adımlar atmaya ve paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir gıdanın geleceğini şekillendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.