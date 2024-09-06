Kiler Holding’den tekstile 200 milyon dolar yatırım

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

İnşaat, enerji ve turizm gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren Kiler Holding, son olarak tekstil sektörüne adım attı. Geçtiğimiz haftalarda açılışı yapılan tesiste günde 65 ton Söke pamuğundan 50 ton pamuk ipliği üretileceklerini söyleyen Kiler İplik Yatırımları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Kiler, üretimin yüzde 40’ını ihraç edeceklerini, ayrıca söz konusu alanda önemli oranda ithalatın da önüne geçeceklerini söyledi. Bitlis’te üretime başlayan tesisinin 60 bin metrekare kapalı alanı ile tek çatı altında Türkiye’nin en büyük pamuk ipliği üretim tesisi olduğuna dikkat çeken Kiler, talebin düşük olduğu bu dönemi kaliteli iplik ile bu dönemi avantaja çevireceklerini ve İtalya ve İngiltere gibi ülkelerin lüks markalarını hedeflediklerini söyledi. Önümüzdeki 3 yıl içinde polyester iplik ve kumaş tesisi yatırımı da yapacaklarını açıklayan Kiler, bu kapsamda toplam yatırımın 200 milyon dolara, çalışan sayısının da 2030’dan bine yükselteceklerini dile getirdi.

Yüzde 5 dezavantajlı başlıyor

Bitlis’te LC Waikiki ve Inditex gibi markalara üretim yapan çok sayıda konfeksiyon atölyeler bulunuyordu ancak tekstil alanında üretim geçen yıla kadar yoktu. 2023’te Eren Holding’in iplik tesisinin ardından bu yıl ise Kiler Holding bu açığı kapatmış oldu. İki şirketin ortak özelliği ise kurucularının Bitlisli ailelerden oluşması… Uzun süredir Bitlis’te genç işsizlik oranını düşürecek projeler üzerinde çalıştıklarını ve bu kapsamda çok yabancı olsalar da emek yoğun sektörlerden tekstil sektöründe karar kıldıklarını dile getiren Vahit Kiler, “Biz de çok sıkıntılar çekerek büyüdük. Gençliğimiz yokluk içinde geçti. Babam işçi emeklisi idi. Yokluğun, zorluğun her aşamasından geçtik. Buradaki gençler bizim çektiğimizi çekmesinler istedik. Bize ‘burada hammadde yok, pamuk yok. Neden Bitlis?’ diye sordular. Aile olarak bu yatırım kararını alırken bizim için anlamlı olan bizim kazancımızdan ziyade Bitlisli gençlerin kazanması idi. Sadece pamuğun Söke’den gelmesi ve ürün haline getirilip yeniden İstanbul’a gönderilmesi yüzde 5 dezavantajlı başlamamıza neden oluyor. Buna rağmen bu yatırımı yaptık. Amacımız daha çok kazanmaktan ziyade daha fazla istihdam sağlamak” dedi.

Makine parkına 60 milyon dolar

Hali hazırda 85 milyon dolara mal olan tesise ilave 15 milyon dolar yatırım daha yapılacak ve toplam yatırım tutarı 100 milyon dolara ulaşacak. İsveç ve Japonya menşeili 30 ring ve 4 open and iplik makinesi bulunan tesiste şimdilik 4 hat faaliyet gösteriyor. Aralık ayı itibari ile tam kapasite çalışacaklarını ve günde yüksek kalitede 50 ton pamuk ipliği üreteceklerini dile getiren Kiler, 16 numaradan 80 numaraya kadar geniş yelpazede iplik üretimi yapacaklarını açıkladı. Kiler, tesisin makine parkına yapılan yatırımın tutarının 60 milyon doları bulduğu bilgisini verdi.

“Dünyada başka örneği yok”

Elyafın el değmeden makineye gitmesi ve yine el değmeden paketlenmesine kadar tam otomasyona sahip tesisin dünyada da örneği olmadığını belirten Vahit Kiler, “Otomatik paketleme tesisi kurulacak. Bunun dünyadaki ilk örneği. Birçok ilkleri barındırıyor tesis. Makinelerin donanımlı olması bir marka olma avantajı sağlayacak. O amaçla ilerleyeceğiz. Özellikli ürün, kaliteli ürün, kaliteli pamuk ile ön plana çıkacağız. İngilizler, İtalyanlar kaliteli ürünü bizden alacaklar” dedi.

İşimizi kendi paramız ile yapan bir aileyiz

Yatırım ortamı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Vahit Kiler, şöyle konuştu:

“Şu an paraya erişim anlamında sıkıntı var. Biz hep özkaynak ile çalışıyor zorunda kalmadıkça kredi kullanmıyoruz. İşimizi kendi paramız ile yapan bir aileyiz. Farklı alana gireceksek de öz sermayemiz ile yatırım yaptık. Bu yatırımda da kredi kullanma amacımız yoktu. Ekonomi sıkışınca inşaat sektörü de sıkıştı ve buradaki kaynağı o tarafa aktardık ve bu yatırımın yüzde 35’ini özkaynak, kalanında ise kredi kullandık. Elimize para geçerse kapatırız, yanı sıra önümüzdeki dönem yapacağımız 100 milyon dolar yatırımı da kendi kaynaklarımız ile yapacağız. Riske girmek istemiyoruz. Piyasada bir sıkışma söz konusu. Sevindirici nokta faizler geriye gelmeye başlayacak. Sermaye sahipleri 2025’ten sonra rahatlayacak. Ama şu an sıkıntıda olanlar var. Yüksek faiz ile borçlanıyorlar. Bu yüzden kimse mecbur kalmadıkça yatırım düşünmüyor. Görünen o ki 2025’in ortalarında faizler hızla geri gelecek ve piyasa rahatlayacak. Biz de kaynak bulduğumuz da beklemez zamanından önce krediyi kapatırız.”

Bitlis’te yeni yatırımlar için 800 dönüm arazi ayrıldı

Eren Holding ve Kiler Holding’in ardından Bitlisli iş insanları başta olmak üzere şehre yatırımların canlandığını dile getiren Kiler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit kiler, “Bitlis’te OSB var ancak yeni ve büyük montanlı yatırımlar için bizim de yer aldığımız bölgede 700-800 dönüm arazi 20-30 dönüm parseller halinde alındı. Şu anki yatırım ortamı nedeni ile yavaşlatsalar da yakın zamanda yeni inşaatlar başlayacak” dedi.

Karavan üretimi otomotive evrilebilir

Kiler Holding, hali hazırda enerji üretim, dağıtım ve inşaat işlerinin yanı sıra turizm ve karavan üretimi gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor. Son olarak tekstil sektörüne giriş yapan Holding ile ilgili yakın zamanda farklı sektörlere giriş ile ilgili yeni haberler duyurabileceklerini dile getiren Ümit Kiler, “Fizibl bulduğumuz alanlar olursa girebiliriz. Mesela karavan üretimi otomotive evrilebilir. Çatalca’da 10 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. Orada öncelikle dışarıdan getirelim ve burada montaj yapalım gibi bir girişim olabilir. Orası elektrikli araç, motosiklet üretimi için uygun. Karavan işi evrilmeye müsait bir iş” diye konuştu.

Fabrika tozunu yakacağa çeviriyor

Sıfır atık politikası ile hayata geçirilen tesisin altyapısı da oldukça dikkat çekici. Vahit Kiler, “Yerin altında 2,5 derinliğinde, 3 metre genişliğinde ve 6 km uzunluğunda havalandırma kanalları var. Araba ile geçilebiliyor. İki senelik bir emeğin sonucunda gurur duyduğumuz bir tesis ortaya çıktı. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en modern tesislerinden biriyiz. Çıkan tozlar başka tesislerde toprağa gömülürken bizde preslenerek yakacak haline getiriliyor. 15 MW enerji ihtiyacını da yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Başvurumuzu yaptık. Trafo kapasitesi ile ilgili sorunların çözülmesini bekliyoruz” dedi.

Arazi teşvikten faydalanmadı, ihaleye girim satın aldı

Şirket, 6. Bölge teşvikleri arasında yer alan arazi tahsisi imkanından imkanı olduğu halde faydalanmamış. Bilindiği üzere 6. Bölge teşvikleri arasında bedelsiz yatırım yeri tahsisi de yer alıyor ve bu teşvikten 5-10 milyon dolar da olsa yatırım yapmak ya da 100 kişi çalıştırmak yeterli oluyor. Her iki şartı da yerine getirdiklerini, isteseler araziyi bedelsiz alabileceklerini anlatan Vahit Kiler, “Bunu yapmadık ve özel idarenin düzenlediği ihaleye girerek satın aldık. Bundan sonraki yatırımları da yine ihaleye girerek rayiç üzerinden satın alacağımız araziler üzerine yapacağız. Pamuk ipliği, polyester iplik ve kumaş tesisi ile entegre bir yapıya geçeceğiz. Kaliteli kumaşı dünyaya gönderme şansımız olacak. Şu an tesiste 230 kişiye istihdam sağlıyoruz. Tam kapasite çalışmaya başlayınca bu sayı 410’a diğer etaplar ile de bine çıkacak ve toplam yatırım da 200 milyon doları bulacak. Hedefimiz İtalyan, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri ve yine bu ülkelerin lüks markaları” dedi.