Kıraç Galvaniz, 128,7 milyon TL’lik ihaleyi kazandı

Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kıraç Galvaniz) tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "17.03.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025/248790 ihale kayıt numaralı "Karayolları 16. (Sivas) Bölge Müdürlüğü Dahilindeki Yollarda Çelik Otokorkuluk Yapım, Bakım ve Onarım İşi" konulu ihale şirket uhdesinde kalmıştır. İhale bedeli 128.699.875,00 TRY olup, ihale için kesinleşme kararı tarafımıza ulaşmıştır. Nihai sözleşme süreci kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kıraç Galvaniz'in 2024/12 finansal raporlarına göre son satış hasılat rakamı 1 milyar 651 milyon TL seviyesinde bulunuyor.