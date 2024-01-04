Knauf, galvaniz profil ürün yelpazesini genişletecek

Yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Knauf, Antalya’da iş ortakları ile bir araya geldi. Ticaretin Büyük Ustaları Lansman Toplantısı’nda 2024 pazarlama & satış stratejileri konuşulurken, geliştirilen yeni ürünler tanıtıldı. Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker, 2023’ün Knauf açısından çok verimli geçtiğinin altını çizerken, müşterilerden gelen talep doğrultusunda 2024 yılında galvaniz profil ürün yelpazesini genişletmeye karar verdiklerini bildirdi. Türker, ayrıca iç duvar yapı malzemelerinden oluşan saten alçı formülasyonununu geliştirmeye odaklandıklarını aktardı.

Sistem bazlı satış stratejisine geçiyor

Şirketin son 25 yılda 250 milyon euro yatırım ile Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirten Ali Türker, 2024 yılında ürün bazlı satış stratejisinden, sistem bazlı satış stratejisine geçeceklerini belirtti. Türker, böylece bütüncül bir Knauf sistem performansı hedeflediklerinin altını çizdi.

Knauf’un globalde de ciddi bir değişim, dönüşüm sürecinde olduğunu söyleyen Ali Türker, “Dönüşümle birlikte sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında 2032’ye kadar yüzde 50 daha az, 2045’e kadar ise sıfır karbondioksit salımı ile karbon ayak izini azaltmaya odaklandık” dedi. Türker, tüm projeleri OneCRM ile yürüttüklerini, bunun yanı sıra mimarlar için özel olarak geliştirdikleri Planner Suite ve 2024’ün ilk çeyreğinde yayına girecek yeni knauf.com web sitesi gibi pek çok dijital aracı iş süreçlerine entegre ettiklerini kaydetti.