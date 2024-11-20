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Koç Holding, ünlü şirketi satın aldı: Rekabet Kurumu onayladı!

Türkiye'nin en büyük şirketler grubundan Koç Holding, sağlık sektöründeki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Koç Holding, Türkiye'nin tek kök hücre ve doku teknolojileri şirketi Stembio'nun yüzde 65 hissesini satın aldı. Rekabet Kurumu, satış işlemini onayladı.

Haber Merkezi
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Koç Holding, ünlü şirketi satın aldı: Rekabet Kurumu onayladı!
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Yılın ilk aylarında yaptığı satışlar ile gündem olan Koç Holding, radikal bir değişiklik ile yatırımlarını yeni teknoloji alanlarına yönlendirmişti.

Sağlık sektörüne peş peşe yatırımlar

Mart ayında KAP'a yapılan bildirimde Koç Holding, Antalya'da faaliyet yürüten ve 7 hastaneye sahip olan Anatolia Hospital'a ait hisselerin yüzde 80'ini, 82 milyon 776 bin Euro bedel ile satın aldığını duyurmuştu. Halihazırda Vehbi Koç Vakfı aracılığıyla Türkiye'nin en kaliteli hastaneleri arasında yer alan Koç Üniversitesi Hastanesi'nin sahibi olan Koç Holding'in bu yatırımı, sağlık sektörüne yönelik hamlelerinin devam edeceği şeklinde yorumlanırken, bu beklentiye paralel olarak Türkiye'nin ilk ve tek hibrit hücre ve doku merkezi olan Stembio'nun çoğunluk hisseleri de Koç Holding tarafından resmen satın alındı.

Rekabet Kurulu onayladı

Koç Holding, Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ nezdindeki toplam sermayeyi temsil eden payların yüzde 65'inin satış yoluyla devralmak amacıyla eylül ayında Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. Rekabet Kurumunun internet sitesinde dün paylaşılan duyuruda "Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ nezdindeki toplam sermayeyi temsil eden payların belli bir oranının Koç Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Koç Holding, satın alınacak yüzde 65'lik pay için henüz Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ne kadar ödeme yapılacağına ilişkin bir bildirimde bulunmadı.

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