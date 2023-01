Koç Holding'in yangınla mücadele projesi Davos’ta dünya örnek gösterildi

Koç Holding, Davos Zirvesi'nde orman yangınları ile mücadele için geliştirdiği yapay zeka projesiyle öne çıkarken, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da zirvede bir konuşma gerçekleştirdi.

Bu yıl ‘Parçalanmış Bir Dünyada İş Birliği (Cooperation in a Fragmented World)’ ana teması etrafında 130 ülkeden 2 bin 700 liderin bir araya geldiği zirve, dünyanın en acil sorunlarının üstesinden gelmek için çözümlere ve kamu-özel sektör iş birliğine odaklanıyor.

İklim kriziyle birlikte küresel ölçekte görülme sıklığı ve şiddeti artan orman yangınları hakkında, Koç Topluluğu şirketlerinden KoçDigital’in Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içerisinde geliştirerek WEF bünyesinde paylaşımına öncülük ettiği yapay zeka temelli projesi FireAId, zirve kapsamında yayınlanan özel bir raporda dünya geneline örnek uygulama olarak gösterildi.

"Orman Yangınlarıyla Mücadelede Sonraki Aşama: FireAId Pilot Projesi ve Ölçeklendirme (The Next Frontier in Fighting Wildfires: FireAId Pilot and Scaling)" adlı özel raporda Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu'nun önsözüne yer verildi. Raporda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in açıklamaları yer aldı.

Söz konusu raporda, FireAId'in yangınlarla mücadelede veri temelli yapay zeka teknolojisi ile kurumlar ve hükümetler için çok önemli bir platform görevi üstlendiği duyuruldu.

Öte yandan, Davos kapsamında WEF Yapay Zeka ve Makine Öğrenme Platform Başkanı Kay Firth Butterfield’ın moderatörlüğünde bu proje hakkında düzenlenen özel panele Levent Çakıroğlu da katıldı.

"Yetkinliklerimizi orman yangınlarıyla mücadele için seferber ettik"

Koç Holging CEO’su Levent Çakıroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdikleri FireAId projesiyle WEF'in San Francisco'daki Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Platformu'nda dünya için çok önemli bir inisiyatife öncülük ettiklerini söyledi.

Gelişmiş veri analitiği yetkinliklerini orman yangınları ile küresel mücadeleye destek vermek için seferber ettiklerini belirten Çakıroğlu, iklim krizinin en belirgin sonuçlarından biri olarak sayıları giderek artan orman yangınlarını yeni bir küresel sorun olarak kabul etmek gerektiğini aktardı.

Çakıroğlu, "Dijital dönüşümü iş stratejilerimizin temeline konumlandırıyoruz. Bu kapsamda gelişmiş veri analitiği yetkinliklerimizi yangınlarla küresel mücadeleye destek vermek için seferber ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"FireAId ticari bir proje değil”

Levent Çakıroğlu, FireAId'in, dinamik yangın risk haritası oluşturmanın yanı sıra, yangına hızlı müdahale imkanı sağladığını belirterek, şunları kaydetti: "Toplamda 14 farklı veri seti içinden 400'den fazla değişkenin kullanıldığı model, kamu kurumlarının yangınla mücadelede veriye dayalı daha doğru kararlar almalarına yardımcı olurken, önemli bir zaman da kazandıracak. Geçtiğimiz yıl pilot proje ile elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, modelimizi daha fazla paydaşla geliştirme ve dünyanın farklı coğrafyalarında uygulama konularında bizleri cesaretlendirdi. FireAId'in WEF tarafından dünyaya örnek uygulama olarak gösterilmesinden ülkemiz ve topluluğumuz adına gurur duyuyoruz. Topluluğumuzun yapay zeka alanındaki kabiliyetlerini dünyamızın iyiliği için değerlendirmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz. Projenin daha da geliştirilmesi için ilgili tüm paydaşlarla, uluslararası kuruluşlarla ve özellikle orman yangını riski yüksek olan ülkelerle çalışmak istiyoruz. Projede daha fazla iyileştirme yapılması için kullanılan algoritma ve kaynak kodlarını bir karşılık beklemeden, iş birliği içerisinde paylaşmaya hazırız. FireAId ticari bir proje değil. Ülkemizin Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde 44 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayan pilot uygulamamızı Orman Genel Müdürlüğümüzün de görüşleriyle Türkiye'nin tüm bölgelerine genişletmek üzere çalışmalarımıza başladık."