Kocaer Çelik, 26 milyon dolarlık sipariş aldı

Kocaer Çelik, yeni siparişler yurt içi ve yurt dışı satışlarını artırıyor. Şirket, son olarak toplamda 26,33 milyon dolar değerinde sipariş aldı.

Kocaer Çelik’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz Amerika kıtasına yönelik toplam USD 15,33 milyon tutarında ve yurt içine ihraç kayıtlı olarak USD 11,00 milyon tutarında olmak üzere toplam USD 26,33 milyon tutarında çelik profil siparişi almıştır. Yüksek katma değerli ürünlerden oluşan siparişlerin teslimatlarının Haziran-Temmuz ayları içinde tamamlanması planlanmaktadır.” denildi.