Kocaer Çelik, Suudi Arabistan'daki projede kayıtlı tedarikçi oldu

Kocaer Çelik Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından hayata geçirilen Neom megaşehir projesinde kayıtlı tedarikçi olarak onay aldığını duyurdu.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, şirketin bu proje ile, 2022'de yurtdışı satışlarının yüzde 19'unu gerçekleştirdiği Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesine olan satışlarının güçlenmesinin beklendiği ifade edildi.