Koç’tan 5,5 milyar liralık ‘Umut’

“Burada her şey yıkıldı, yıkılmayan tek şey umut...” Bu sözler depremin hemen ardından Koç Holding’in yaptırdığı araştırmaya konuşan bir depremzedeye ait. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, işte bu sözden yola çıkarak depremzedelerin hem barınması hem yaşama yeniden bağlanmasını için harekete geçtiklerini söylüyor. Çakıroğlu, Adıyaman, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya’da 5 bin konteyner’dan oluşan yaşam alanları kurduklarını belirterek, “Bu yaşam alanlarının ismini depremzedemizin o sözünden ilham alarak UmutKent koyduk. Umut kentlerde toplam 20 bin kişi yaşayacak” diyor.

Bir grup gazeteci ve Koç Topluluğu’nun yöneticileri ile birlikte Hatay’daki UmutKent’i ziyaret eden Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, sorulan bir soru üzerine bu yıl depremin yaralarının sarılması için topluluk olarak ayırdıkları bütçenin 5,5 milyar lira olduğunu anlatıyor. 2024 için henüz bir rakam telaffuz etmese de Çakıroğlu, planlamalarında deprem sonrası hayata yeniden dönüş için çalışmalar yaptıklarının altını çiziyor. Destekler içinde en büyük payı beş ayrı noktadaki UmutKent’ler oluşturuyor. Koç Holding, topluluk şirketleri ile birlikte AFAD koordinasyonunda yapılan bu yaşam alanlarında 5 bin konteyner’da 20 bin civarında kişi yaşayacak.

Levent Çakıroğlu: 120 bin kişilik Koç Topluluğu’nun temsilcisiyim.

Çalışma arkadaşlarımızın samimi isteğini projeye dahil ettiğimizde

ortaya eşsiz bir gönüllülük hareketi çıktı.

Yaptığımız her işte Koç Gönüllülerinin izi var.



UmutKent projesinin sorumluluğu Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol’da. İller özelinde ise Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün Hatay'dan, Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu Kahramanmaraş'tan, Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu Malatya'dan, CFO Polat Şen Adıyaman'dan sorumlu.



6 DAKİKADA BİR ÜRETİLDİ, 1,5 MİLYON KM KAT ETTİ

CEO Levent Çakıroğlu, depremin ardından ilk şok atlatıldıktan sonra kurtulan insanların acil barınma ihtiyaçları doğduğunun altını çizerek, “Bizim global gücümüz var. O dönemde herkes konteyner yapmak istedi. Türkiye’deki kapasiteleri kullanmak yerine, dünyadan tedarik etmek istedik. Çin’de üretilen konteyner evlerin montajı için Osmaniye’de özel bir üretim tesisi kuruldu. 4 bin metrekare kapalı alanı bulunan tesiste görev alan 480 kişilik ekip, 6 dakikada bir konteyner ev üretimi gerçekleştirdive 1,5 milyon km’den fazla lojistik operasyonla konteyner evlerin bölgelere sevkiyatını sağladı” diyor.

Konteynerlerin tavan yüksekliği 247 cm. 60 bin 500 parça

mobilyanın kullanıldığı 5 bin konteyner,

25 bin beyaz eşya ile donatıldı.

Hatta holdingin bahçesinde model konteyner kuruldu

ve nelere ihtiyacı olacağı orada belirlendi.

YAŞAM DEVAM ETTİKÇE DESTEKLEYECEĞİZ

Proje yapılırken, farklı disiplinlerden uzmanlardan görüşler alınmış, şehir plancıları çalışmış. Kent projelerinin odağında eğitim, istihdam, spor ve sosyal hayata katılım yer almış. Çakıroğlu, şunları söylüyor: “100 gün içinde konteyner kentlerde yaşamın başlaması, hedefimize 2 Mayıs’ta ilk yerleşimlerin gerçekleşmesiyle ulaştık. En az 2 yıl UmutKent’lerin hizmet vereceğini düşünüyoruz. Buralarda yaşam devam ettikçe depremzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kalıcı konut yapmak daha uzun süre alacaktı. Acilen insanların hayata bağlanmasını sağlamayı amaçladık.”





UmutKentlerde, 4 okul, 8 çocuk oyun merkezi ve ana sınıfı, 4 kütüphane, 21 çocuk parkı, 21 sportif tesis,

3 amfi tiyatro, 7 bilgisayar salonu, 4 mutfak atölyesi ve ibadethaneler var.

Ayrıca engelliler için tamamen farklı dizayna sahip konteynerler bulunuyor.

STK’larla önemli işbirlikleri yapılıyor. Burlar; El Ele Eğitim ve Kültür Derneği, Hayata Destek Derneği,

İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Suna’nın Kızları,

Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği, Tohum Otizm Vakfı, TGEV ve UN Women.

“Bize acımayın, sadece desteğinizi hissettirin”

Koç Holding, UmutKent’lerde Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile de işbirliği içinde. Bu kapsamda konteyner kentlerde Kadın Dayanışma Merkezleri de hayata geçirilmiş. Merkezler, tekstil tasarım ve yemek atölyelerinin yanı sıra danışma ve eğitim alanlarının da bulunduğu mini birer kampüs şeklinde. Hatay’daki UmutKent’in Kadın Dayanışma Merkezi’ni ziyaretimizde işleme yapan kadınlardan Sabahat Cuci, “Bize acımayın, desteğinizi hissettirin yeter. 5 Şubat’ta bizim de sizin gibi her şeyimiz vardı. Bir anda kendimizi bu durumda bulduk. Şimdi hayata dönmek için çabalıyoruz” diyor. Tesislerdeki bir diğer kadın da kendilerine Avrupa ülkelerinin tanıdığı vize imkanıyla yurtdışına gittiklerini ancak sonra Türkiye’ye döndüklerini, UmutKent ile de hayata tekrar bağlandıklarını söylüyor. CEO Levent Çakıroğlu, tüm bunlara ek, dört ayrı şehirde Mutfak Atölyeleri vasıtasıyla, kadınların mutfakta üretim yapabileceği, ilerleyen zamanlarda ürüne dönüştürüp gelir elde edebileceği bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini söylüyor.

Dikkat, Yapıkredi’yi aradığınızda UmutKent’e bağlanabilirsiniz!

UmutKent, aynı zamanda bir istihdam merkezi haline de gelmiş. Levent Çakıroğlu, burada insanların kalmasını sağlamak için iş olanaklarının şart olduğunu söylüyor ve şunları anlatıyor: “Topluluk şirketlerimize istihdam olanaklarını bölgeye kaydırma çağrısı yaptık. Bu çağrımızın sonucunda; Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da çağrı merkezleri açarken, iş makineleri operatörü ve teknisyen yetiştirme programları gibi süreçleri hayata geçirdik. Ayrıca üniversite okuyan gençlere yönelik staj imkanları tanımladık. Burada Hatay UmutKent’te Yapıkredi çağrı merkezi açtı. 17 gencimiz istihdam edildi. İngilizce ve Arapça biliyorlar.” Özetle Yapıkredi’nin müşteri hizmetlerini aradığınızda sorularınıza UmutKent’ten bir genç yanıt verebilir!

“531 çalışanımız 117 kişiyi enkaz altından kurtardı”

Depremin meydana geldiği 6 Şubat sabahı Koç Topluluğu Afet Koordinasyon Komitesini toplayarak önceliklerini belirlediklerini belirten Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Kamu kurum ve kuruluşları ile hızlıca temasa geçtik. Güneş panelinden iş makinesine, jeneratörden sobaya, temiz içme suyundan hijyen malzemelerine kadar yüzlerce kalem ürünü bölge için yola çıkardık. Ayrıca mobil mutfak, tuvalet ve çamaşırhane kurulumu için ekipler oluşturduk. Diğer yandan; arama kurtarma çalışmalarında görev alabilecek eğitim ve donanıma sahip 531 Koç çalışanımız, AFAD ekipleriyle koordineli olarak bölgeye ulaştı. Nitekim, ekiplerimiz 117 kişiyi enkaz altından kurtardı. Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşlarımız tarafından uzman hekim ve destek hizmetlerinden oluşan sağlık ekiplerimiz, AFAD ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonu ile bölgede görev yapmaya başladı. Bir yandan da bölgedeki depremzede çalışanlarımızı, aileleriyle birlikte güvenli illere sevk etmek üzere bir planlama yaptık” diyor.

KOÇ’UN, AYRI ŞİRKETİ DE PROJENİN İÇİNDE

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’na UmutKent ziyaretinde holdingin üst düzey yöneticileri de eşlik etti. Holding 21 ayrı şirketi ile projeyi destekliyor. Koç Topluluğu’ndan Arçelik, Ark İnşaat, Aygaz, Düzey, Ford Otosan, Koçfinans, Koçtaş, Koç Sistem, Koç Topluluğu Spor Kulübü, Opet, Otokar, Otokoç Otomotiv, Sendeo, Tofaş, Tüpraş, TürkTraktör, Vehbi Koç Vakfı, Yapı Kredi, Zer; Vehbi Koç Vakfı Eğitim Kurumlarından ise Koç Okulu ve Koç Üniversitesi projeye katkı sağladı. Çin’den konteynerların teminini Arçelik, tüm lojistik operasyonu Zer, 5 lokasyonda kentlerin kurulum sürecini Ark İnşaat, konteyner evlerin iç tasarımını ve donanımını Arçelik ve Koçtaş yürüttü. Ayrıca bu ekiplere konteyner evlerin montajı için kurulan fabrikada Arçelik, Ford Otosan, Türk Traktör ve Tofaş ekipleri destek verdi.



TOPLULUK LİDERLERİ UMUTKENT’TEYDİ



Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu (soldan sağa); Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol, Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Burçin Girit, CEO Levent Çakıroğlu, Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri Kenan Yılmaz, Muhasebe Direktörü Mehmet Apak, Resmi İşler Direktörü Ufuk Çıplak, Denetim Grubu Başkanı Kemal Uzun ve İK Direktörü Umut Günal konteyner kentteki ailelerle görüştü.