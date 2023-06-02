Kodlama ile 100 bin depremzede çocuğun hayatı desteklenecek

Bestenigar KARA

KAHRAMANMARAŞ - 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukları sosyal hayata entegre etmek ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan proje ile 100 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “2016’dan bu yana devam ettirdiğimiz ve 81 ilimizi kapsayan ‘Yarını Kodlayanlar Projesi’ni, afet bölgesinin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarladık ve ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek Projesi’ni hayata geçirdik” dedi. Proje kapsamındaki ilk konteyner teknoloji sınıfının geçtiğimiz günlerde Adıyaman’da açıldığını belirten Süel, önümüzdeki aylarda ise Hatay ve Malatya’da yeni sınıfların kurulacağını vurguladı.

“Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek Projesi” çerçevesinde, dört ilde kurulacak konteyner teknoloji sınıflarının yanı sıra, depremden etkilenen 11 ildeki köy, çadır ve konteyner kentleri ziyaret etmek üzere yola çıkan bir gezici eğitim çadırı da var. Bulunduğu bölgedeki çocuk sayısına göre 3-4 günlük periyodlarla lokasyon değiştiren çadırda tek seferde ortalama 15 çocuk eğitim alabiliyor. Yalnız bu çadır ile 20 bin çocuğa ulaşılması planlanıyor.

Projede bin 500 gönüllü yer alıyor

Proje kapsamında 7-14 yaş arası çocuklar için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler organize ediliyor. Diğer taraftan, lise çağındaki gençlere yönelik düzenlenecek “Afete Teknolojik Çözümler Hackathonu” ile yapay zekâ ve diğer teknolojiler kullanılarak afet konusunda çözüm üretilmesi sağlanacak. Proje çerçevesinde bin 500 gönüllünün faaliyet gösterdiğini söyleyen Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğan “Bugüne kadar, konteyner kentlerde binden fazla çocuğumuza ritim ve masal atölyeleri, teknoloji eğitimleri, kitap okuma saatleri, sınavlara hazırlık ve psikososyal etkinlikler düzenleyerek eğitimlerine katkı sağlamaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Bir yılda 14 milyon TL sosyal değer yaratıldı

“Yarını Kodlayanlar Projesi” ile bugüne kadar 81 ilde 300 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Proje kapsamında son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer 14 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 7,7 TL değerinde sosyal fayda yarattı. “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek Projesi”nin ise, benzer projelerden daha yüksek sosyal değer ve fayda yaratmasını beklediklerini söyleyen Hasan Süel, rakamların 6 aylık bir süreç sonrası belli olmaya başlayacağını ifade etti.

Köy okulu bulunmayan yerlerde de eğitim verilecek

Etkinlik esnasında EKONOMİ’ye konuşan Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğan, proje kapsamında 7 yaş altı çocuklara yönelik sosyal aktiviteler düzenlendiğini ve 7-14 yaş grubuna ise kodlama temelli teknoloji eğitimleri verildiğini belirtti. “Çocuklara algoritma ve kodlama öğretiyoruz. VR gözlüklerimiz ile etkinlikler düzenliyoruz. Onlara farklı bir dünya sunan yeni teknolojileri tanıtıyoruz” diyen Aydoğan, eğitimlerle beraber teknolojiye ilişkin meslek gruplarının da çocuklara anlatıldığını söyledi. Gezici eğitim çadırıyla kırsal lokasyonlara, köy ve köy okullarına ulaştıklarını bildiren Aydoğan “Ancak bazı bölgelerde köy okulu olmayan yerler de var. Biz özellikle oralara gitmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.