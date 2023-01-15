KolayBi’, 2022’yi yüzde 362 büyüme ile tamamladı

Türkiye’nin hızla gelişen bulut tabanlı yeni nesil ön muhasebe ve finans platformu KolayBi’, mevcut hedeflerinin üzerinde bir ilerleme kaydettiği 2022 yılında 6,4 milyar dolarlık fatura hacmi yakaladı. Geliştirdiği ürünlerle KOBİ’lere güncel çözümler üreten KolayBi’, 2022 yılında ciro olarak yüzde 362 büyüme kaydetti. Yılın ilk çeyreğinden bu yana 20 binden fazla KOBİ’ye ulaşan KolayBi’, bu yıl biri Almanya olmak üzere iki ülkeye açılacak ve yurt dışında yer alan ilk Türk muhasebe şirketi olacak.

Kurulduğu günden bu yana KOBİ’ler başta olmak üzere birçok işletmeye finansal hizmet ve ön muhasebe çözümleri sunan KolayBi’, yeni fırsatları yatırımlarla değerlendirdiği 2022 yılının ardından 2023 hedeflerine odaklandı. Geliştirdiği ürünlerle KOBİ’lere güncel çözümler üreten KolayBi’, 2022 yılını uygulama içi fatura kesme adedini yüzde 114 artırarak ve ciro olarak yüzde 362 büyüyerek kapattı. İş süreçlerini daha iyi yönetmek isteyen işletmeler için ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam eden marka, açılış yılında 2 milyon euro ciro hedeflediği Almanya ofisi dahil olmak üzere toplamda iki ülkede yer alacak.

6,4 milyar dolarlık e-fatura hacmine ulaştı

Muhasebe ekosisteminin 2022 yılında dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir gelişim gösterdiğini belirten KolayBi’ Kurucu Ortağı Cem Taylan Ekinci, “Sektörümüz açısından en temel gereksinim dinamik bir ekosisteme sahip olmanız. Biz de bunun gerekliliği doğrultusunda regülasyon ve müşteri ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz hizmetler ile servis bankacılığına dair sürecimizi başlattık. Ön muhasebe işlemlerini istenen yer ve zamanda pratik bir şekilde yapmaya imkan tanıyan mobil uygulamamızı da 2022 yılında yayına aldık. Tüm bunlarla birlikte cüzdan fonksiyonu için yazılımsal geliştirmelerimizi tamamlamak üzereyiz. Ayrıca KOBİ’lerin tüm ihtiyaçlarına hitap edebilmek için sigorta ve akaryakıt alımlarına özel avantajları uygulamamıza ekledik. Böylelikle kullanıcılarımız 22 farklı sigorta şirketinden özel teklifler alıp akaryakıt indirimlerinden yararlanıyor. Bunun dışında hızlı satış, soft pos gibi yine KOBİ’lere 360 derece destek verecek ürünlerimizin de geliştirmelerini tamamlamak üzereyiz. 2022 yılında cirosal büyümemiz beklentimizin üzerinde gerçekleşti ve bir önceki yıla göre yüzde 362 büyüdük. 2022’nin ilk çeyreğinden bu yana 20 binden fazla KOBİ’yi kazanarak 6,4 milyar dolar e-fatura hacmine ulaştık. Kesilen fatura oranımız böylelikle 2021 yılına göre yüzde 114 artış gösterdi. Kullanıcı sayımızdaki artış ise yüzde 258 olarak gerçekleşirken abonelik satın alma oranımızda yüzde 564 yükseliş gerçekleşti.” dedi.

İki ülkeye açılıyor

2023 yılında Türkiye’de birçok farklı sektörün e-faturaya geçiş sürecinin hız kazanacağını belirten KolayBi’ CEO’su Gökhan Boyana ise, KolayBi’nin bu talebi karşılamak amacıyla gerçekleştireceği yatırımlara dair şunları söyledi: “Gelişmiş altyapımız ve uzman ekibimiz sayesinde verdiğimiz hizmetleri 2023 yılında da genişleterek ilerleyeceğiz. Günümüzde KOBİ’lerin dijitalleşmesinin ilk adımı e-faturaya geçiş sürecinden geçiyor. Daha fazla KOBİ’nin e-faturaya geçişini sağlamak için de yurt dışına açılacağız. Bu kapsamda ilk ülkemiz Almanya olacak. Bu yılın ilk çeyreği bitmeden çalışmalarımızı tamamlayıp, faaliyetlerimize başlayacağız. Almanya’nın finans merkezi Frankfurt şehrinde açacağımız ofisimizle hedef kullanıcılarımıza ülke regülasyonlarına uygun ürün ve servisler geliştireceğiz. Burada ana hedefimizi KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkıda bulunup, işlerini kolaylaştırmak olarak belirledik. İlk yılımızda da 2 milyon euro ciro ve bin 500 müşteri hedefliyoruz. Almanya’dan ayrı bir ülke daha şu an gündemimizde ve onun özelinde de çalışmalarımızı gerçekleştirip yakın zamanda ilk adımları atacağız.”