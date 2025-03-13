Kordsa, Tire Technology Expo 2025’te sürdürülebilir ve inovasyon odaklı çözümlerini sergiledi

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, 4-6 Mart 2025 tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen, lastik üretim teknolojisi fuarı Tire Technology Expo 2025’te sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı çözümlerini tanıttı.

Kordsa, lastik güçlendirme alanındaki akıllı, sürdürebilir ve yüksek performanslı çözümlerinden sürdürülebilir mobiliteye katkı sağlamak için geliştirdiği şemsiye markası REV Technologies’in elektrikli araçlara yönelik yüksek performanslı ürünlerini, geri dönüştürülmüş plastiklerden elde ettiği rPET ile ürettiği kord bezi ürünlerini ve RFID lastik etiketi ürünlerini de sergiledi.

“Global ölçekteki bilgi birikimimizi yerel üretim kabiliyetlerimizle birleştiriyoruz”

Kordsa’nın lastik güçlendirme konusundaki küresel liderliğini devam ettirdiğini vurgulayan Kordsa Global Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Doğan Sevim, “Tire Technology Expo 2025, lastik endüstrisi alanında en stratejik etkinliklerden biri ve bu fuar, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı yaklaşımımızı vurgulamak ve müşterilerimizle bir araya gelmek açısından önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle elektrikli araç lastiklerinin gerekliliklerine yanıt vermek adına geliştirdiğimiz REV Technologies markamız ile sürdürülebilirlik alanında fark yaratmaya devam ediyoruz. Global ölçekteki bilgi birikimimizi, farklı pazarlardaki yerel üretim kabiliyetlerimizle birleştirirken müşterilerimize yenilikçi çözümleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bulundukları pazardaki özel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Dolayısıyla yerel üretim ve global tedarik zinciri avantajlarımız, sürdürülebilirlik yaklaşımımızla da birebir örtüşerek daha etkili bir hizmet sunmamıza olanak sağlıyor” diye konuştu.

Fuar kapsamında düzenlenen konferans oturumunda Kordsa, Continental ortaklığıyla geliştirilen formaldehit içermeyen çevreci yapıştırma teknolojisi Cokoon özelinde bir sunum gerçekleştirdi. Fuarın ilk günü düzenlenen oturumda Kordsa Kimyasallar ve Malzemeden Sorumlu Araştırmacı Uzman Mustafa Yasin Şen ve Continental Kıdemli Takviye Geliştirme Uzmanı Cornelia Schmaunz-Hirsch, tekstil güçlendirme malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılan Cokoon teknolojisinin sunduğu yenilikleri ele aldı. Ayrıca bir diğer panelde ise Kordsa Pazarlama Müdürü Begüm Aytuğar ve Kordsa Kord Bezinden Sorumlu Teknoloji Müdürü Seda Aracı, “Lastikler için Sürdürülebilir Çözümleri Hızlandırmak:

Sürdürülebilir Naylon66 ve Polyester Güçlendirme Çözümleri” konulu bir sunum gerçekleştirdi.