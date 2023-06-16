Kripto para borsası Bitci, Bitci Pay’i duyurdu

Bitci, Bitci Pay’i kullanıma sunarak, piyasalardaki kullanıcılara Visa Card entegrasyonuyla daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamayı hedefliyor.

Bitci Pay’in, alışveriş araçları Apple Pay ve Google Pay’e entegre olarak çalıştığı bildirildi. Bitci Pay kart, kripto para borsasının üç yıllık büyüme planı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Bitci Pay’e ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaşan Bitci Borsa CEO’su Ahmet Onur Yeygün, “Bitci Borsa olarak, yaptığımız büyüme planlamaları çerçevesinde yeni aksiyonlar aldığımız ciddi bir atılım süreci içerisindeyiz. Uzman ekibimizin sahip olduğu bilgi birikimi ışığında bu süreci olumlu biçimde sürdürmek adına yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada, Bitci Pay hamlesi hem Bitci Borsa hem de ekosistemdeki kullanıcılara gelişmiş finansal işlem deneyimi sunma yolunda kritik bir adım. Bitci Pay’in küresel ölçekteki Bitci kullanıcıları için önemli bir alternatif oluşturacağını düşünüyoruz. Gelecekte, çizdiğimiz stratejiler ışığında bu hamlelerimiz besleyecek farklı aksiyonlar alacağımızı da belirtmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bitci Pay’in Visa Card entegrasyonu kripto varlıkları itibari paraya dönüştürerek hesaba tanımlayacak şekilde tasarlandığı aktarıldı. Bitci Pay, borsadan para çekimi sağlayıp karta aktarım yapan işlem sürecini ortadan kaldırarak işlemleri aynı sırayla otonom olarak tanımlanıyor ve işlemin itibari para olarak yapılmasına imkan tanıyor.