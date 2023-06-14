Kron ile Cyberpoint'ten iş birliği anlaşması

Siber güvenlik çözümleri sağlayıcısı Kron, Azerbaycan merkezli siber güvenlik hizmet sağlayıcısı Cyberpoint ile iş birliği sözleşmesi imzaladı.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş birliği kapsamında, başta Ayrıcalıklı Hesap Erişim Güvenliği ürünü olmak üzere Kron'un siber güvenlik çözümlerinin Azerbaycan'da satışının yapılması ve kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İş birliği, Azerbaycan'daki firmalar ve kamu kurumları için siber güvenlik ürünlerine erişimi mümkün kılarak iki ülke arasındaki bilişim teknolojileri iş ortaklığını ve ticari ilişkileri daha da derinleştirecek. Bu anlaşma aynı zamanda Azerbaycan ve Türkiye'nin teknoloji alanındaki iş birliğini güçlendirerek, bilgi paylaşımı, deneyim aktarımı ve gelecekteki ortak projelerin geliştirilmesine olanak sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Genel Müdürü Mete Sansal, "Azerbaycan pazarına sunacağımız ürün ve hizmetlerimiz için güçlü ve katma değeri yüksek siber güvenlik hizmet sağlayıcısı Cyberpoint ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İş ortağımız ile Azerbaycan'da siber güvenlik alanında etkin olmayı ve pazar payımızı kısa zaman içerisinde büyütmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cyberpoint Direktörü Fuad Niftaliyev ise "Kron'un veri ve erişim güvenliği alanındaki tecrübesi ve uzmanlığı ile Azerbaycan firmalarına en iyi kimlik ve erişim yönetimi çözümünü sunacağız. Bu iş ortaklığı, iki ülke arasındaki teknolojik bağı güçlendirerek bilişim teknolojileri alanında yeni kapılar açacak" değerlendirmesinde bulundu.