Kurukahveci Mehmet Efendi’nin ‘Kahve Aşkına’ sergisi İGA ART’ta

İGA İstanbul Havalimanı çatısı altında yolcuları kültür ve sanat ile buluşturan İGA ART ile Kurukahveci Mehmet Efendi, Türk kahvesi kültürünün tanıtımı için bir araya geldi. Kurukahveci Mehmet Efendi’nin hazırladığı For the Love of Coffee – Kahve Aşkına” başlıklı sergi, 22 Eylül tarihinden itibaren dış hatlar terminalinde, giden yolcu bölümündeki İGA ART sergi alanında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Türk kahvesi ve hikâyesi, 15 Ocak 2024 tarihine kadar yerli ve yabancı misafirlerle buluşturulacak. Sergide kahve tarımı ve üretiminin yanı sıra, kahve kültürünün tarihî gelişimi; metinler, fotoğraflar ve videoların yanı sıra, tüm dünyadan kahve fincanları gibi objeler eşliğinde izleyiciye sunulacak.

“Türk kahvesine dair bir sergiyi ağırlamak bizim için özel bir anlam taşıyor”

Türk kahvesine dair bir sergiyi ağırlamanın İGA İstanbul Havalimanı için özel bir anlam taşıdığını belirten İGA İstanbul Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Büyükkaytan, şunları kaydetti: “İGA’nın temel değerleri arasında ‘misafir odaklılık’ en başta geliyor. Bu noktada, ilham aldığımız ve dünyaya sunmaya gayret ettiğimiz en önemli değer ise ‘Türk misafirperverliği’. Misafir, Türk toplumunda her zaman baş tacı edilmiş ve en güzel şekilde ağırlanmaya çalışılmıştır. Misafir memnuniyeti için yapılabilecek ne varsa en iyisi yapılmaya çalışılır.”

Dünya havalimanları arasında fark yarattıkları esas unsurun İGA İstanbul Havalimanı’nın değerlerine işlenmiş olan misafirperverlik anlayışı olduğunu belirten Büyükkaytan sözlerine şöyle devam etti: “İGA ailesi, bu anlayışı bir hizmet politikası haline getirmiş ve misafir memnuniyetini tüm paydaşları ile yükseltmeyi hedeflemiştir. Türk misafirperverliğinde önemli bir yeri olan Türk kahvesine dair bir sergiyi ağırlamak bu nedenle bizim için ayrıca anlam taşıyor. Bu vesileyle, bize bu fırsatı verdiği için Kurukahveci Mehmet Efendi başta olmak üzere, sergimize emek veren tüm sanatçılarımıza, küratörlerimize ve değerli misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Türk kahvesi kültürünü dünyaya anlatıyoruz”

Türk kahvesi kültürünün yaşatılmasında ve dünyaya tanıtılmasına daima özen gösterdiklerini belirten Kurukahveci Mehmet Efendi CEO’su Tuncer Akgün, ise sergiye ilişkin şunları söyledi: “Öncelikle İGA İstanbul Havalimanı ve İGA Art’ın, ülkemizin kültür ve sanatının dünyaya duyurulması için alan açmasını takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. Bizler de bu çalışmalara katkı sağlamaktan onur duyuyoruz. Kurukahveci Mehmet Efendi olarak Türk kahvesi kültürünün dünyaya anlatılması için pek çok çalışma yaptık. 2013 yılında Türk kahvesi kültürünün UNESCO tarafından “İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası” listesine alınması için gayret gösterdik ve başarıya ulaştık. Her yıl yurtdışında düzenlenen pek çok fuar ve festivalde Türk kahvesi sunumu, tanıtımı ve ikramı gerçekleştiriyoruz. Bugün Kurukahveci Mehmet Efendi markasıyla 60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Avrupa ve Amerika başta olmak üzere pek çok ülkede Türk kahvesi denince Kurukahveci Mehmet Efendi akla geliyor. Bu da bize Türk kahvesinin yaşatılması konusunda büyük sorumluluk yüklüyor.”

Geçen yıl, Kurukahveci Mehmet Efendi’nin hikayesinin başladığı Eminönü Tahmis Sokak’ta açılan yeni Tahmis Binası’nın orta katında Türkiye’nin ilk kahve kütüphanesini açtıklarını kaydeden Kurukahveci, “Kütüphanede Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca eserler, kahve meraklılarının ve kahve konusunda araştırma yapan herkesin ücretsiz kullanımına açıldı. Tahmis Binası’nın üst katında ise, kurum ve ailemizin tarihçesini ele alan kalıcı bir sergi düzenledik. 152 yıldır bizi ayakta tutan kahveye borcumuzu ödememiz için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Osmanlı’dan Avrupa’ya yayılan kahve ve kahvehane kültürü”

Serginin küratörlüğünü üstlenen Suna Altan ise, “Türk kahvesi, bilinen tüm kahvelerin ilk pişirme şeklidir. Bütün kahve pişirme yöntemleri Türk kahvesinden türeyip zenginleşmiştir. Tarihi gelişimine baktığımızda kahve kültürünün Osmanlı topraklarından, özellikle de İstanbul’dan Avrupa ülkelerine yayıldığını görüyoruz. Başta Venedik, Londra, Paris ve Viyana gibi önemli Avrupa kentlerinde 17. ve 18. yüzyılda Türk kahvesiyle başlayan kahve ve kahvehane kültürü, bugün farklı demleme ve sunum yöntemleriyle insanlığın ortak bir ikram kültürüne evrilmiş durumda. Sergiyi gezenler, bu tarihi gerçeği de belgeleriyle görecek. Sergide ayrıca kahvenin sanatçılara nasıl ilham kaynağı olduğu ve Avrupa sanatında, önemli bir rol oynadığının örneklerine de şahit olacaklar. Sergi, Türk kahvesini öncelikle yurtdışından gelen misafirlerimize, sonrasında ise herkese tanıtmak için önemli bir araç olacak.” dedi.

“Bir Fincan Kahve İçin”

22 Eylül 2023 Cuma günü açılacak sergi kapsamında, Kurukahveci Mehmet Efendi tarafından hazırlanan “Bir Fincan Kahve İçin” isimli belgesel de sergi kapsamında gösterilecek. “Bir Fincan Kahve İçin”, izleyiciyi dünyanın en büyük çiğ kahve üreticisi olan ülkelerde yolculuğa çıkarırken kahve bitkisini ve kahve için çalışan insanların hiç bilinmeyen hikâyelerine ile küresel iklim değişikliğinin kahve tarımı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Çekimleri Brezilya ve Kolombiya’da yapılan belgesel, kahveyi; kahve çiftçilerinden işçilere, tadımcılardan, kavuruculara kadar kahvenin bardaklara ulaşmasında rolü olanların gözünden ve kendi dilinden anlatıyor. Belgesel, bir fincan kahvenin arkasındaki emek zincirinin her noktasında yer alan insanların hayatlarını gözler önüne sererken kahve severleri iklim değişikliğinin farkında olmaya davet ediyor.