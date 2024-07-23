Kurumsal kiralama yükselişte: Kiralabunu hedef büyüttü

‘Kiralabunu’ şirketlerle olan iş birliğini büyütüyor ve genişletiyor. Kurumsal alanda şirketlerin teknoloji ihtiyaçlarının yanı sıra farklı sektörlerde yer alan şirketlere iş makinası, mobilya, elektrikli araç & e-şarj çözümleri, medikal cihazlar ve endüstriyel ürünlere kadar geniş seçenekte ürün kiralama hizmeti sunmaya başlıyor.

“Motorsikletten forklifte kadar kiralama talebi var"

Kurumsal alanda müşterilerden yoğun talep aldıklarını belirten Kiralabunu Kurucu Ortağı Elif Kapıcı, “Yüksek enflasyon ve kredilerde yaşanan yeni süreçler şirketleri öz sermayelerini korumaya, esnek finansal koşullarda ve uygun ödeme seçenekleriyle kiralamaya yöneltti. Şirketler artık satın almak yerine kiralamayı tercih ediyorlar. Teknoloji ürünlerini kiralayarak başlayan kurumsal ürün çeşitliliğimiz şimdi farklı sektörlerde yer alan müşterilerimizin ihtiyaçlarıyla her geçen gün artıyor. Şirketlerin taleplerinin artmasıyla kurumsalda büyüme hamlemiz de artacak. Şu anda 350’nin üzerinde şirkete kiralama hizmeti sunuyoruz, bu sayı yıl sonunda 1000’i aşar” dedi.

“Kobiler kiralamaya büyük ilgi gösteriyor”

En çok kobilerden talep aldıklarını dile getiren Kapıcı, “Büyük şirketlerle çalışıyoruz ama özellikle şu dönem kobilerden kiralamaya talep artışı var. Kobilerin ürün ihtiyaçları farklılaşıyor ama ortak nokta şirketlerini büyütürken demirbaşa yatırım yapmak yerine esnek koşullarda kiralama seçenekleri ve uygun oranlarda vade seçeneklerine olan ihtiyaçları. Biz de farklı alanlarda faaliyet gösteren müşterilerimiz için forklift’ten, iş makinalarına, endüstriyel ekranlardan elektrikli motorsiklete kadar çok sayıda ürünü kiralamaya başladık. Bireyselde 700 farklı ürüne kiralama hizmeti veriyorken kurumsalda bir kurumun neye ihtiyacı varsa onu kiralıyoruz. Müşterilerimize özel çözümler geliştiriyoruz” dedi.

Kiralabunu Türkiye’nin her yerindeki bireysel ve kurumsal kullanıcılara kiralama hizmeti veriyor.