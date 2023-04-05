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Kütahya Porselen’den çalışanlara zam

Kütahya Porselen, Türkiye Çimse-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzaladı. Bu kapsamda çalışanlara giydirilmiş ücret olarak ortalama yüzde 96 bandında ücret artışı sağlandı.

Haber Merkezi
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Kütahya Porselen, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Türkiye Çimse-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzaladığını duyurdu.

Sözleşeme kapsamında çalışanlara giydirilmiş ücret olarak ortalama yüzde 96 bandında ücret artışı sağlandı.

KAP’a yapılana açıklamada, “Türkiye Çimse-İş Sendikası ile yapılmakta olan  ‘Toplu İş Sözleşmesi’ görüşmeleri  neticesinde, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 31 Aralık 2024 tarihine kadar iki yıllık süreyi kapsayan sözleşme 3 Nisan 2023  tarihi itibariyle imzalanmış olup, sözleşme kapsamında  çalışanlara giydirilmiş ücret olarak ortalama %96 bandında ücret artışı sağlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.