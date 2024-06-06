Lila Kağıt’tan ilk çeyrekte 121 milyon lira net kâr

Dünyada 5 kıtada 80’den fazla ülkeye yaptığı ihracatı ve Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markaları ile temizlik kağıdı sektörünün önemli oyuncularından biri olan; yakın zamanda gerçekleştirdiği halka arzla hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Lila Kağıt, 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Lila Kağıt’ın net kârı 121 milyon 42 bin 494 TL olarak gerçekleşti.

İlk çeyrek rakamlarını değerlendiren Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, “Lila Kağıt’ın halka arzı ile yeni bir yolculuğa başlayıp; şirketimiz için büyük önem taşıyan bu kilometre taşını başarıyla tamamlamanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Halka arz izahnamemizde de açıklamış olduğumuz üzere elde edilen gelirin yüzde 60’ı yeni yatırımlarda kullanılacak. Yatırımlarımız fazlar halinde tamamlanacak, bu süre zarfında elde edilen gelir şirket menfaatleri gözetilerek en üst seviyede nemalandırılmaya devam edilecektir. Halka arz gelirinin gerek net finansal borçluluk gerekse elde edilecek faiz gelirleri etkisiyle şirket kârlılığı üzerindeki olumlu etkisini önümüzdeki dönemlerde görmeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz günlerde temelini attığımız; bölgenin ilk kağıt fabrikası ve en büyük sanayi yatırımlarından biri olan Lila Kağıt Erzurum üretim tesisimiz de bunun somut adımlarından biridir. Halka arz gelirinin yüzde 30’unu bu dev yatırım için ayırırken; yüzde 15’ini mevcut Ergene fabrikamızın otomasyon ve yazılım destekli akıllı depo, konverting hatlarında kapasite artışı, yeni endüstriyel hatlar ile birlikte modernizasyon ve otomasyonu hedeflenerek; üretim giderlerinde artış, sabit giderlerde ise tasarruf öngörüyoruz. Diğer yandan; yine halka arz gelirinin yüzde 15’lik kısmını yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendirerek, üretimde kullandığımız enerjinin yüzde 25’ini sürdürülebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Açıkladığımız 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendirdiğimizde; sürdürülebilir kârlılık ve büyüme stratejimiz doğrultusuna emin adımlarla ilerlediğimizi görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Kağıt satışındaki büyüme yüzde 28 oldu

2024 yılı ilk çeyrek verilerine göre Lila Kağıt’ın net satışları, satış tonajı bazında incelediğinde bobin iş alanında yüzde 34, konverting iş alanında ise yüzde 14 artış gösterirken; toplam kağıt satış tonajı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 oranında büyüdü. Toplam yurdışı satışların önemli bir bölümü bobin kağıt satışlarından oluşurken; bobin kağıt satışlarının yüzde 96’sı ihracat satışlarından elde edildi.

Tonaj bazında artışa rağmen; 2024 yılı ilk çeyreğinde TL cinsinden net satışların bir önceki seneye göre düşüş göstermesinin sebebi; selüloz hammaddesinin bir önceki yılın aynı döneme göre ton bazında ABD Doları fiyatının düşmesinden kaynaklı birim satış fiyatlarındaki düşüş olarak açıklandı. Artan satış tonajı ile birlikte brüt kâr bir önceki döneme göre yüzde 45 artarak 812 milyon TL’ye; brüt kâr marjı ise yüzde 20,19’dan yüzde 31,24’e yükseldi.

FAVÖK, yüzde 56 oranında arttı

2024 yılı ilk çeyreğinde FAVÖK yüzde 56 artarak 599 milyon TL’ye, FAVÖK marjı ise yüzde 13,8‘den yüzde 23’e yükseldi. Vergi öncesi kâr da yine bir önceki döneme göre yüzde 164 artarak, 226 milyon TL’ye yükseldi. Enflasyon muhasebesi uygulamaları sebebiyle oluşan parasal kayıp/kazanç neticesinde 2024 yılı ilk çeyreğinde net kâr marjı bir önceki dönem ile benzer seviyede kalarak yüzde 4,66 olarak gerçekleşti.

Güçlü finansal performansın en önemli göstergelerinden biri düşük finansal borçluluk ve yüksek özkaynaklar oldu. Şirketin güçlü finansal performansının en önemli göstergelerinden biri ise düşük finansal borçluluk ve yüksek özkaynaklar oldu. Şirket 2022 ve 2023 yıllarında işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit ile finansal borçluluğunu önemli derecede azaltarak, Net Finansal Borçluluk / FAVÖK oranını 1’in altına indirmeyi başardı. 31 Mart 2024 tarihinde sona eren ara dönemde de Net Finansal Borçluluk/Düzeltilmiş FAVÖK (son 12 aylık) oranı 0,88 olarak kaydedildi.

Finansal borçluluk bir yandan azalırken yıllar içerisinde özkaynakların oranı artan kârlılık ile birlikte istikrarlı olarak büyüdü ve 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla özkaynakların toplam varlıklara oranı yüzde 63 olarak gerçekleşti.

Pazar risklerinden ve kur riskinden doğal korunma sağlandı

Şirketin yüksek ihracatı sayesinde pazar risklerinden ve kur riskinden doğal korunma sağlandı. Selüloz hammaddesinin yüzde 100’ü ithal edilirken, buna karşılık konsolide satışların yüzde 71’inin ihracat pazarlarına yapılması ve tamamının ABD Doları ve euro olması şirketi kur riskine karşı korudu. Diğer yandan; 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre ihracatın ithalata oranı 1,19 seviyesinde gerçekleşti. Uzun yıllardır dış ticaret fazlası veren şirket, net ihracatçı pozisyonu korudu.